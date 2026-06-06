Sinh viên Gia Lai hướng về “đảo thanh niên”

(GLO)- Ngày 5-6, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản tổ chức chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2026”, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên các trường và người dân xã đảo Nhơn Châu.

Dự chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2026” có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Duy Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Những trải nghiệm đáng nhớ

“Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” là cơ hội để đoàn viên, sinh viên đến từ Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trực tiếp tìm hiểu đời sống người dân xã đảo Nhơn Châu và cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai đối với chủ quyền biển đảo.​

Mở đầu là hoạt động “Hãy làm sạch biển”. Từng nhóm sinh viên, đoàn viên thanh niên chia nhau thu gom rác thải, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và cảnh quan của xã đảo. Không khí lao động diễn ra sôi nổi, khẩn trương khi những bao rác lần lượt được thu gom, nhiều khu vực ven biển trở nên sạch, đẹp hơn...

Các bạn trẻ không ngại cái nắng gắt của mùa hè, sẵn sàng đổ mồ hôi để biển Nhơn Châu thêm sạch. Ảnh: D.L

Hoạt động không chỉ hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển trong đoàn viên, thanh niên.

Tham gia chương trình, sinh viên Võ Thị Hằng Nga (lớp Cao đẳng Điều dưỡng 17A, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai) chia sẻ: “Khi trực tiếp cùng mọi người dọn vệ sinh bãi biển, giao lưu với người dân và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của những việc làm tưởng chừng rất nhỏ. Tôi nghĩ tình yêu biển đảo không chỉ thể hiện bằng lời nói mà cần bắt đầu từ những hành động cụ thể để góp phần bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng quê hương”.

Tổ chức cùng thời điểm với hoạt động bảo vệ môi trường là buổi tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng ngừa xâm hại trẻ em và sinh hoạt hè cho hơn 50 học sinh Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. Thông qua các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết nguy cơ mất an toàn, kỹ năng xử lý khi gặp sự cố cũng như cách tìm kiếm sự hỗ trợ trong những trường hợp khẩn cấp. Đây là hoạt động thiết thực đối với địa bàn xã đảo - nơi trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước.​

Em Nguyễn Sa Vi (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu) cho biết bản thân từng gặp tai nạn đuối nước và may mắn được cứu kịp thời. “Qua buổi tập huấn hôm nay, em học thêm được nhiều kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn và biết cách hỗ trợ người khác khi gặp tình huống nguy hiểm” - Sa Vi chia sẻ.​

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, sinh viên còn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhơn Châu. Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ đã thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.​

Từ những hoạt động thực tế tại địa phương, nhiều sinh viên cho rằng đây là cơ hội để hiểu hơn về cuộc sống nơi biển đảo, đồng thời cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên Lê Đức Hoàng (lớp Văn học K47, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn) chia sẻ: “Những trải nghiệm thực tế giúp chúng tôi hiểu hơn cuộc sống của người dân trên đảo cũng như những đóng góp thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo”.​

Lan tỏa yêu thương nơi đảo xa

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống người dân trên đảo.

Thông qua sự kết nối của Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản, cùng sự đồng hành của Hội Xuất bản Việt Nam, Báo Thanh Niên, Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk, Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật, Công ty TNHH Cộng đồng Công tác xã hội Việt Nam, Câu lạc bộ Công tác xã hội Chuyến xe yêu thương, Quỹ Hỷ Hỷ - Vì nụ cười hạnh phúc cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương, chương trình đã huy động tổng nguồn lực hơn 200 triệu đồng.

Cụ thể, Ban Tổ chức hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 1 tủ sách cùng 500 đầu sách cho Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu; tặng 26 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 52 triệu đồng; trao 61 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ dân hoàn cảnh khó khăn (700 nghìn đồng/suất).

Đối với xã đảo còn nhiều khó khăn như Nhơn Châu, những phần quà trên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với người dân nơi đầu sóng.

Xúc động khi nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở, bà Nguyễn Thị Nê (SN 1937, ở thôn Tây) cho biết tuổi bà đã cao, sống neo đơn, còn nhiều thiếu thốn nên việc được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là niềm động viên rất lớn. “Khoản hỗ trợ này giúp tôi có điều kiện xây dựng lại nơi ở khang trang hơn, yên tâm sinh sống khi tuổi đã cao” - bà Nê nghẹn ngào.

Bà Nê (thứ 2 từ phải sang) không giấu được niềm vui khi được hỗ trợ kinh phí xây nhà. Ảnh: D.L

Theo ông Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản, chương trình được triển khai nhằm kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các địa bàn biển đảo còn nhiều khó khăn.

“Thông qua sự tham gia của sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các đơn vị, chương trình hướng đến lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bền vững, trong đó mỗi hành động thiết thực đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn xã đảo như Nhơn Châu. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là mô hình kết nối hiệu quả giữa hoạt động an sinh xã hội, giáo dục và phát triển văn hóa đọc trong học sinh thời gian tới” - ông Hân cho biết.

​Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai, thông qua chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, đoàn viên, thanh niên, sinh viên sẽ thêm yêu quê hương, đất nước; nhận thức rõ hơn, có trách nhiệm hơn với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Cùng với Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên các cấp cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo; giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, đồng thời gắn với các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần hướng sinh viên đến những hành động thiết thực vì biển, đảo quê hương” - anh Hiếu thông tin thêm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương (giữa) chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp Cù Lao Xanh và đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các đơn vị. Ảnh: D.L