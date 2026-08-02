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Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thiếu nhi phường Quy Nhơn Đông

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 30-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông, Đoàn phường Quy Nhơn Đông và HEAD Honda Hồng Phước tổ chức Diễn đàn tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống đuối nước cho thanh thiếu niên dịp hè năm 2026.

Tại diễn đàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi được phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng phòng, chống đuối nước; tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng hình thức trắc nghiệm; ký cam kết chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

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Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) hỏi đáp kiến thức pháp luật với đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, HEAD Honda Hồng Phước hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và tổ chức thực hành lái xe trên máy mô phỏng RT, góp phần nâng cao ý kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

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Hướng dẫn đoàn viên thanh niên thực hành lái xe trên máy mô phỏng RT. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban Tổ chức tặng 30 áo phao và 30 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em thiếu nhi tham gia chương trình.

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Ban Tổ chức tặng 30 áo phao và 30 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC
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