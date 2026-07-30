Kiến nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku ngăn chặn lấn chiếm đất rừng

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 14 - Gia Lai cho biết đã ban hành kiến nghị đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Trước đó, Viện KSND khu vực 14 - Gia Lai đã tham gia kiểm sát giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku và bà L.T.T. đã được xét xử sơ thẩm công khai.

Một số diện tích đất rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku bị lấn chiếm canh tác nông nghiệp. Ảnh: Đăng Duy

Qua kiểm sát, bà T. lấn chiếm khoảng 3,8 ha, gồm 5 vị trí, đều thuộc phạm vi đất lâm nghiệp đã được Nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku quản lý. Đây là diện tích không phải do vợ chồng bà T. trực tiếp lấn chiếm ngay từ đầu mà trước đó đã được nhiều cá nhân khác quản lý, sử dụng,

Tại thời điểm Công ty khởi kiện, trên các diện tích đất tranh chấp, người sử dụng đã đầu tư trồng các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế như cà phê, mắc ca và các loại cây trồng khác. Nhiều diện tích đã được canh tác ổn định.

Việc hình thành tài sản có giá trị lớn gắn liền với đất cho thấy các hành vi lấn chiếm không diễn ra trong thời gian ngắn mà đã tồn tại công khai, liên tục trong nhiều năm.

Viện KSND khu vực 14 - Gia Lai nhận định: Điều này phản ánh công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm đất lâm nghiệp của Công ty còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài, làm thay đổi hiện trạng rừng, phát sinh tranh chấp phức tạp và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku được Nhà nước giao quản lý, bảo vệ hơn 75,7 triệu m2 đất rừng và cho thuê hơn 16,2 triệu m2 đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp.

Để khắc phục những tồn tại trong vụ án và phòng ngừa các vi phạm tương tự tiếp tục xảy ra, Viện KSND khu vực 14 - Gia Lai kiến nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku tổ chức rà soát toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý; xác định các khu vực đã bị lấn chiếm hoặc có nguy cơ bị lấn chiếm để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ phù hợp.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra hiện trạng rừng; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay các hành vi lấn chiếm, hủy hoại rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trái quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ rừng; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các khu vực sản xuất ổn định trên đất lâm nghiệp.