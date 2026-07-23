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Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai mời chào hàng cạnh tranh

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(GLO)- Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai vừa có thư mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Xây sân phơi bê tông thuộc công ty. Nội dung cụ thể như sau:

Kính gửi: Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai tổ chức chào hàng cạnh tranh, gói thầu xây lắp công trình cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng sân phơi bê tông.

2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Hồ sơ yêu cầu gói thầu trên được phát hành miễn phí: Bắt đầu từ 8 giờ ngày 22-7-2026 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 2-8-2026 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai.

Địa chỉ: Lô F5, KCN Trà Đa, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tel: 02693735083.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu: Phòng Tài chính - Kế toán thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai (gặp chị Châu).

6. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 2-8-2026 tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai.

7. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 4-8-2026 tại Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai.

Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai trọng kính mời các công ty có chức năng xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chi nhánh công ty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai xin thông báo.

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