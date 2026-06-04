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THÔNG BÁO CHO THUÊ KHO

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(GLO)- Thông báo cho thuê các kho tại KCN Phú Tài.

Có nhu cầu cho thuê các kho tại KCN Phú Tài:

- Diện tích các kho từ 1.000 m2 đến 4.000 m2.

- Giá thuê: Theo thỏa thuận.

- Nhà kho xây dựng kiên cố, có sân bãi rộng cho xe ra vào.

- Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0964.153.867

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