THÔNG BÁO CHO THUÊ KHO

Có nhu cầu cho thuê các kho tại KCN Phú Tài:
- Diện tích các kho từ 1.000 m2 đến 4.000 m2.
- Giá thuê: Theo thỏa thuận.
- Nhà kho xây dựng kiên cố, có sân bãi rộng cho xe ra vào.
- Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0964.153.867
(GLO)- Thông báo cho thuê các kho tại KCN Phú Tài.
Có nhu cầu cho thuê các kho tại KCN Phú Tài:
- Diện tích các kho từ 1.000 m2 đến 4.000 m2.
- Giá thuê: Theo thỏa thuận.
- Nhà kho xây dựng kiên cố, có sân bãi rộng cho xe ra vào.
- Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0964.153.867
(GLO)- Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Kon Dơng vừa có thông báo thay đổi giấy phép hoạt động.
(GLO)- Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu Bình Định thông báo về việc mất ấn chỉ bảo hiểm.
(GLO)- Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Nhơn Lộc vừa có thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động.
(GLO)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 11 vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-KV11 về việc sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Cát Tân.
(GLO)- Quỹ tín dụng Nhân dân Đak Đoa thông báo về việc sửa đổi bổ sung một số khoản tại Giấy phép hoạt động số 02/NH-GP ngày 5-8-1996 của NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai:
(GLO)- Agribank Chi nhánh Gia Lai thông báo về việc thay đổi chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm phòng giao dịch.
(GLO)- Ngày 22-4, Công ty cổ phần Giống cây trồng Công nghệ cao Naseeds (thành viên Tập đoàn Nafoods) ra mắt giống chanh leo (King) Đài Nông 1. Đây là giống thuần chủng, năng suất cao được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng, ổn định vùng trồng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
(GLO)- Quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tâm, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai thông báo sửa đổi mức vốn điều lệ ghi trong Giấy phép hoạt động.
(GLO)- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động đối với mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Quang Trung.
(GLO)- Căn cứ Quyết định số 688/QĐ-NHNo-TCNS ngày 31-3-2026 của Tổng Giám đốc Agribank về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Thống Nhất thuộc Agribank Chi nhánh Gia Lai.
(GLO)- Thông báo mất đăng kiểm xe máy Vision số khung: RLHJK0373TY611640, số máy: JK03E-3005027.
(GLO)- Mặc dù giá chung cư liên tục tăng, nhưng thị trường căn hộ vẫn có cơ hội cho người trẻ nhờ các chính sách thanh toán cực kỳ linh hoạt kèm các gói tín dụng ưu đãi được nhiều ngân hàng đồng loạt triển khai.
(GLO)- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại vị trí như sau:
(GLO)- Từ một lớp học có nhiều trẻ em dân tộc thiểu số còn rụt rè trong giao tiếp, cô giáo mầm non ở huyện Đak Đoa cũ (nay là xã Đak Đoa) đã từng bước tạo nên một không gian học tập giàu hình ảnh, trải nghiệm và tương tác, nơi ngôn ngữ đến với trẻ một cách tự nhiên.
(GLO)- Trong nhiều năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm sáng phát triển công nghiệp – logistics – đô thị của miền Bắc.
(GLO)- Bên cạnh cành đào, cây mai hay mâm ngũ quả, sắc đỏ từ những thùng Bia Saigon đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong không gian Tết của người Việt.
(GLO)- Công ty Cổ phần Năng Lượng An Việt Phát, Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH Dịch vụ Giám định Kỹ thuật trân trọng thông báo mời chào giá cạnh tranh đối với lô hàng viên nén gỗ bị ướt do ảnh hưởng của Bão số 13 (ngày 06/11/2025) và Bão số 14 (ngày 19 – 20/11/2025).
(GLO)- Bước vào mùa cao điểm Thần Tài 2026, thị trường ghi nhận sự áp đảo của vàng trang sức với thiết kế và chủng loại ngày càng đa dạng, trong khi sức hút của vàng miếng và vàng ép vỉ có dấu hiệu chững lại bởi rào cản về giá.
(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 3 thông báo tìm chủ sở hữu (lần 1) các tang vật.
(GLO)- Nhằm phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, UBND phường Diên Hồng thông báo tổ chức chợ hoa Tết, Chợ hoa bó, nhang đèn Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Công ty Cổ phần La Ri Việt Nam vừa chính thức khai trương Văn phòng đại diện Laris Tây Nguyên tại địa chỉ 87-89 đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp ngày 10-1-2026.
(GLO)- Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai triển khai chương trình: Mở tài khoản lương, khởi đầu gắn kết với nhiều ưu đãi đến 30-6-2026.
(GLO)- Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số.
(GLO)- Tuấn Anh Catering chuyên phục vụ tiệc cưới, sinh nhật, thôi nôi, khai trương, đám hỏi, rước dâu, liên hoan công ty, đám giỗ.