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Bắt giam đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng ở xã Ia Pnôn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- 1 đối tượng ở tỉnh Gia Lai đã bị bắt giam vì lừa đảo chiếm đất của người dân tại xã Ia Pnôn rồi mang đi “cắm sổ đỏ” vay ngân hàng để chiếm đoạt, sau đó bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ia Dơk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Đối tượng Hằng (thứ 2 từ trái qua) đã bị bắt giam. Ảnh: Phan Thanh

Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng năm 2018, Hằng biết thông tin về việc ông S.T. (trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) có bán 1 mảnh đất rẫy chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hằng thỏa thuận mua mảnh đất này của ông T. và đặt cọc cho ông trước 2 triệu đồng.

Sau đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của ông T, Hằng đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ý làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhờ người đứng tên hộ mà không hề giao đủ tiền cho ông T.

Hằng đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để đi vay ngân hàng với 200 triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ, đối tượng không có khả năng chi trả khoản vay nên ngân hàng đã làm thủ tục phát mãi tài sản để thanh lý mảnh đất trên. Đến lúc này, ông T. mới tá hỏa phát hiện và trình báo Công an xã Ia Pnôn.

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