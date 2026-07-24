Lãnh án 18 năm tù về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Tiến (SN 2008, trú Tổ dân phố 1, xã Ia Grai) 18 năm tù về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Tại thời điểm gây ra vụ án, bị cáo Tiến chưa đủ 18 tuổi.

​Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, ngày 7-10-2025, tại khu vực đồi Ia Đô (thuộc làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Như Tiến thấy chị R.B đang điều khiển xe mô tô nên đã xin đi nhờ và được chị B đồng ý.

Trên đường đi, Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã rút con dao Thái Lan mang sẵn trong người ra đe dọa chị B. Khi bị nạn nhân phản kháng, Tiến đã dùng dao đâm liên tục nhiều nhát vào người chị B, trong đó có 3 nhát trúng vào vùng ngực phải, khiến nạn nhân gục ngã xuống đất và mất hoàn toàn khả năng chống cự. ​Sau khi đâm nạn nhân, Tiến cướp chiếc xe máy của chị B.

Chưa dừng lại ở hành vi hung hãn đó, khi bỏ đi một đoạn, Tiến tiếp tục quay lại hiện trường thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân trong tình trạng bị thương tích rất nặng, không thể chống cự. Tiếp đó, đối tượng lấy đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Tổng giá trị tài sản Tiến chiếm đoạt là 16.300.000 đồng. ​Hậu quả, chị B đã tử vong do vết thương xuyên thấu gây đứt động mạch dưới đòn phải, đứt khí quản và thủng nhu mô phổi. ​