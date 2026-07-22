Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về hành vi giết người

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Phác và anh T.V.P. (SN 1990, trú tại xã Ia Hiao) nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình làm chung tại một cơ sở sản xuất nước đóng bình tại phường Ayun Pa.
Chiều 30-6, Phác gặp anh P. ở quán nhậu và phát sinh cãi cọ, thách thức nhau. Sau cuộc nhậu, Phác rủ Tháo mang theo 2 con dao đi tìm anh P. để giải quyết mâu thuẫn.
Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi 2 bên gặp nhau trên đường Trường Sơn Đông (phường Ayun Pa), Phác và Tháo đã lao vào chém anh P. Riêng Phác đã chém 3 nhát vào vùng đầu của nạn nhân. Anh P. đang đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương ở vùng đầu cùng khuỷu tay.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ayun Pa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) truy bắt đối tượng gây án.
Cơ quan điều tra nhận định: Hành vi của Phác và Tháo có dấu hiệu của tội giết người bởi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của nạn nhân.