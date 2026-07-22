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Gia Lai: Khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về hành vi giết người

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Kpă Ely Phác (SN 2009, trú tại phường Ayun Pa) và Nay Tháo (SN 2009, trú tại xã Ia Sao) về hành vi giết người.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Phác và anh T.V.P. (SN 1990, trú tại xã Ia Hiao) nảy sinh mâu thuẫn trong quá trình làm chung tại một cơ sở sản xuất nước đóng bình tại phường Ayun Pa.

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2 đối tượng Phác và Tháo bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Văn Hoàng

Chiều 30-6, Phác gặp anh P. ở quán nhậu và phát sinh cãi cọ, thách thức nhau. Sau cuộc nhậu, Phác rủ Tháo mang theo 2 con dao đi tìm anh P. để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi 2 bên gặp nhau trên đường Trường Sơn Đông (phường Ayun Pa), Phác và Tháo đã lao vào chém anh P. Riêng Phác đã chém 3 nhát vào vùng đầu của nạn nhân. Anh P. đang đội mũ bảo hiểm nên chỉ bị thương ở vùng đầu cùng khuỷu tay.

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Địa điểm nơi Phác và Tháo chém anh P. Ảnh: Văn Hoàng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ayun Pa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) truy bắt đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra nhận định: Hành vi của Phác và Tháo có dấu hiệu của tội giết người bởi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của nạn nhân.

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