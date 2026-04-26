Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Điều tra vụ một phụ nữ ở phường Quy Nhơn Nam bị chém trọng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 26-4, Công an phường Quy Nhơn Nam đã bàn giao đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1984, trú tại khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra về hành vi chém người tại nhà trọ trên đường Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một phụ nữ với nhiều thương tích trên người nghi do bị chém, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Đinh Thị V. (SN 1989, trú tại khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam) đang điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Khoảng 23 giờ ngày 25-4, Trần Văn Lợi đến nhà trọ tại hẻm 52 Hàn Mặc Tử để tìm chị V. giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Tại đây, Lợi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đỉnh đầu chị V. gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân sau đó được người dân và Đội SOS 115 - Bình Định đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Nam đã khẩn trương xác minh, làm việc với đối tượng. Tại cơ quan Công an, Lợi đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đánh giá bài viết

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng, chống ma túy tại xã Bình Phú

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

