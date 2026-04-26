Điều tra vụ một phụ nữ ở phường Quy Nhơn Nam bị chém trọng thương

(GLO)- Ngày 26-4, Công an phường Quy Nhơn Nam đã bàn giao đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1984, trú tại khu phố 26, phường Quy Nhơn Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra về hành vi chém người tại nhà trọ trên đường Hàn Mặc Tử (phường Quy Nhơn Nam).

Trước đó, vào chiều cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một phụ nữ với nhiều thương tích trên người nghi do bị chém, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Đinh Thị V. (SN 1989, trú tại khu phố 23, phường Quy Nhơn Nam) đang điều trị thương tích tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Khoảng 23 giờ ngày 25-4, Trần Văn Lợi đến nhà trọ tại hẻm 52 Hàn Mặc Tử để tìm chị V. giải quyết mâu thuẫn tình cảm.

Tại đây, Lợi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đỉnh đầu chị V. gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân sau đó được người dân và Đội SOS 115 - Bình Định đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quy Nhơn Nam đã khẩn trương xác minh, làm việc với đối tượng. Tại cơ quan Công an, Lợi đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.