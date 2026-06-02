Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng - chống tội phạm giao cấu với trẻ em

(GLO)- Ngày 1-6, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 7 - Gia Lai phối hợp với Chi đoàn TAND tỉnh Gia Lai và Đoàn xã Ia Lâu tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng - chống tội phạm giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Tham dự phiên tòa giả định có đại diện chính quyền địa phương cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi trên địa bàn xã Ia Lâu.

Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng - chống tội phạm giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, bị cáo L.H. là người trên 18 tuổi, có quan hệ tình cảm với cháu A. (Sinh ngày 9-1-2011). Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2025 đến ngày 6-9-2025, tại một nhà nghỉ thuộc phường An Phú và nhà riêng của L.H. tại xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai), do thiếu hiểu biết về pháp luật và lợi dụng sự non nớt về nhận thức của người chưa thành niên, L.H. đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu A. nhiều lần.

Đến ngày 6-9-2025, sự việc được gia đình cháu A. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, L.H. đã đến cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi theo nội dung tình huống giả định.

Căn cứ các tình tiết trong kịch bản phiên tòa và quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xác định hành vi nêu trên thuộc trường hợp “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Điều 145 Bộ luật Hình sự; đồng thời, có tình tiết “thực hiện hành vi nhiều lần”, thuộc trường hợp định khung tăng nặng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa giả định, bị cáo L.H. thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ nhận thức rõ hành vi vi phạm và ăn năn hối cải. Sau phần xét hỏi, tranh luận và nghị án theo đúng trình tự tố tụng, Hội đồng xét xử trong kịch bản đã tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Phiên tòa giả định được xem là giải pháp tuyên truyền có hiệu quả về kiến thức pháp luật cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa về các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em và phòng - chống xâm hại tình dục.

Nội dung phiên tòa được dàn dựng công phu với đầy đủ thành phần theo quy trình xét xử, gồm Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, Luật sư bào chữa… Toàn bộ phần xét hỏi, tranh luận và tuyên án được xây dựng bám sát quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm tính trực quan và tính giáo dục cao.

Ngay sau phiên tòa giả định, Đoàn xã Ia Lâu phối hợp với TAND khu vực 7 - Gia Lai và Chi đoàn TAND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật về quyền trẻ em, phòng - chống xâm hại tình dục và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong đời sống và môi trường mạng.

Các hoạt động giao lưu, hỏi đáp diễn ra sôi nổi, giúp thanh thiếu niên tiếp cận kiến thức pháp luật theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ ghi nhớ.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Ia Lâu.