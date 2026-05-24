Gia Lai: Nhiều hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh

DƯƠNG LINH
(GLO)- công an các địa phương, đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và phòng tránh tai nạn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh.

* Ngày 22-5, Đoàn xã Tuy Phước phối hợp Công an xã và Liên đội Trường THCS Phước Thuận tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho học sinh nhà trường.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến kiến thức về Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Đồng thời, các em còn được tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hướng dẫn các nội dung liên quan đến căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID.​

Quang cảnh chương trình tuyên truyền tại Trường THCS Phước Thuận. Ảnh: Đoàn xã Tuy Phước

* Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Tăng Doãn Văn (xã Vạn Đức), Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp Công an xã Vạn Đức tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 400 giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 25 mũ bảo hiểm cùng nhiều phần quà cho học sinh nhà trường.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

* Trước đó, ngày 21-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Tây Sơn, HEAD Hữu Đức và Trường THPT Số 1 Quang Trung (xã Tây Sơn) tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; nhận diện, phòng tránh các hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, đi sai làn đường, chở quá số người quy định; cách đội mũ bảo hiểm đúng và phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh.

Học sinh thực hành lái xe gắn máy an toàn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh phần lý thuyết, ban tổ chức còn bố trí khu vực thực hành sa hình để hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an và kỹ thuật viên HEAD Hữu Đức, học sinh tham gia thực hành điều khiển xe qua hàng cọc tiêu, kỹ năng giữ thăng bằng và xử lý tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông.

Học sinh Trường THPT Số 1 Quang Trung thực hành xử lý tình huống trên máy RT. Ảnh: ĐVCC
Đưa thực tế giao thông vào kỳ sát hạch lái xe

Pháp luật

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với các trung tâm sát hạch rà soát, điều chỉnh nhiều tuyến sát hạch theo hướng tiệm cận điều kiện lưu thông thực tế để đánh giá sát hơn kỹ năng quan sát, xử lý tình huống của học viên.

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Tin tức

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các "điểm nóng" để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

