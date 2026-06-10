Ký kết kế hoạch phối hợp trợ giúp pháp lý

(GLO)- Chiều 9-6, tại phường Quy Nhơn, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Trại giam Kim Sơn và Trại giam Gia Trung tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân và trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: N.L

Theo nội dung ký kết, các đơn vị phối hợp trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân và trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và tại các cơ sở giam giữ, thi hành án.

Mục tiêu là giúp người dân được tiếp cận kịp thời dịch vụ pháp lý miễn phí ngay trong quá trình giải quyết vụ việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tố tụng.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm tăng cường cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, bảo đảm hoạt động được triển khai thống nhất, thông suốt, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đại diện các cơ quan liên quan ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: N.L

Được biết, ngày 30-12-2025, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3296/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Pleiku và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Quy Nhơn. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2026.