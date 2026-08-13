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Gia Lai: Xác minh xử lý người điều khiển xe mô tô buông 2 tay từ bài đăng trên mạng xã hội

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THU HÀ
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(GLO)- Chiều ngày 12-8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác minh vụ việc một người nam điều khiển xe mô tô 81X1-121.xx buông cả hai tay khi lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.

Qua xác minh, người điều khiển là N., SN 1993, trú tại làng Nhing, xã Biển Hồ. Theo gia đình, chính quyền địa phương và người dân, N. có biểu hiện tâm thần từ năm 2008, thường đi lang thang, thiếu nhận thức về hành động của bản thân và đang hưởng trợ cấp theo diện người khuyết tật đặc biệt nặng.

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Nam thanh niên điều khiển xe mô tô buông cả hai tay. Ảnh cắt từ clip đăng tải trên MXH

Phòng CSGT đã tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ, trong đó có nội dung liên quan đến năng lực chịu trách nhiệm hành chính của người điều khiển.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông khi người hạn chế khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi vẫn tự ý điều khiển phương tiện. Gia đình cần tăng cường quản lý, không để người có biểu hiện tâm thần tự ý sử dụng xe mô tô, ô tô tham gia giao thông.

Phòng CSGT đề nghị chính quyền địa phương chủ động rà soát, nắm chắc các trường hợp có biểu hiện tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi; phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

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Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Biển Hồ xác minh, xử lý.
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