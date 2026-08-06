Người từng đề xuất đầu tư 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bị bắt

(GLO)- Ngày 6-8, ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Mekolor - người từng gây chú ý với đề xuất đầu tư 100 tỷ USD cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 6-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với ông Võ Xuân Trường. Ông Trường bị điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an đọc lệnh bắt Võ Xuân Trường - Giám đốc Công ty Mekolor. Ảnh: CACC/TTO

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Công ty CP Mekolor mở tài khoản tại VietinBank Chi nhánh Cần Thơ và cung cấp bộ hồ sơ thể hiện việc Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) chuyển 10 tỷ euro vào tài khoản của doanh nghiệp thông qua Deutsche Bank, kèm theo điện thanh toán MT103 và điện tra soát MT199.

Qua kiểm tra, VietinBank xác định không có giao dịch chuyển tiền như hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, đồng thời thông báo cho Mekolor về dấu hiệu tài liệu giả mạo và nguy cơ bị lừa đảo.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Công ty Mekolor không chấp nhận kết quả xác minh, gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế, cho rằng VietinBank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ euro.

Quá trình điều tra xác định sau đó ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức liên quan đã đăng tải nhiều thông tin sai sự thật trên các website quốc tế và mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Trước đó, ông Võ Xuân Trường từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Philip Vo" để đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung bị cho là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Võ Xuân Trường tại TP. Hồ Chí Minh và trụ sở Công ty CP Mekolor ở TP. Cần Thơ, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Ông Võ Xuân Trường được nhiều người biết đến sau khi liên danh Mekolor - Great USA đề xuất tự thu xếp khoảng 100 tỷ USD để đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Đề xuất này từng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi quy mô vốn rất lớn và gây nhiều tranh luận về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.