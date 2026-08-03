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Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí)

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

Theo cáo trạng, để vận hành các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép, nhóm của Phó Đức Nam đã mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có hệ thống của Công ty CP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhằm tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

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Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền. Ảnh: Shark Tank

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo chung hoạt động của đơn vị trung gian thanh toán. Dù biết các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị cơ quan Công an xác minh, ông Bình bị cho là vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán; đồng thời, tạo lập dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để cung cấp cho cơ quan điều tra, gây khó khăn trong quá trình xác minh dòng tiền.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng vào các ví thanh toán liên quan. Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trước khi được nạp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ xác định ông Nguyễn Hòa Bình cùng 2 nhân viên của Công ty CP Ngân Lượng biết các sàn giao dịch có dấu hiệu hoạt động phạm pháp nhưng vẫn tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán và phối hợp xử lý các yêu cầu xác minh nhằm che giấu dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Với cáo buộc trên, ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội "rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

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