Khẩn trương làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ cây xanh tại UBND xã Hbông (cũ)

(GLO)- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay là xã Ia Hrú).

Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1284-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung về việc giải quyết nội dung báo chí phản ánh.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với địa phương tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc chặt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Ảnh: M.P

Được biết, UBND tỉnh cũng đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Hrú tổ chức kiểm tra, xử lý vụ việc theo quy định; báo cáo kết quả trong tháng 8-2026.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, từ ngày 13 đến 19-7, nhiều cơ quan báo chí phản ánh việc hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ bị chặt hạ và đặt ra các vấn đề pháp lý liên quan. Qua báo cáo sơ bộ của UBND xã Ia Hrú, đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây đã bị cắt hạ.

Vì vậy, địa phương đề nghị tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc; nếu phát hiện sai phạm sẽ kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Yêu cầu UBND xã làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Kết quả kiểm tra, xác minh sơ bộ cho thấy đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ. Ảnh: M.P

Trước đó, ngày 28-7, Đảng ủy xã Ia Hrú có văn bản yêu cầu UBND xã khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 30-7.

Theo Đảng ủy xã, báo cáo trước đó của UBND xã chưa đáp ứng yêu cầu vì chưa xác định rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với các bên liên quan.

Đảng ủy xã cũng yêu cầu UBND xã tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản, tránh thất thoát, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích trong thời gian quản lý.

Tổ chức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Công an xã, Tổ An ninh trật tự làng Đek và Tổ An ninh trật tự làng Kte do chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến trước khi chặt hạ cây xanh.

Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh quy trình phối hợp, nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác thông tin, báo cáo và xử lý các vụ việc phát sinh.