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Xử lý nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn quay clip đăng TikTok

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) đã lập hồ sơ xử lý 1 trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và quay clip đăng lên mạng xã hội TikTok.

Theo đó, sáng 16-8, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ia Hrú phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 25 không đội mũ bảo hiểm.

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Hình ảnh P. không đội mũ bảo hiểm và đăng lên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Đáng nói, thanh niên này còn chủ động đăng trên trang TikTok cá nhân 2 clip có nội dung tương tự. Công an xã Ia Hrú xác định đây không chỉ là hành vi vi phạm của riêng cá nhân thanh niên này, bởi khi đăng lên mạng xã hội đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tác động tiêu cực đến giới trẻ.

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Anh P. đã thừa nhận vi phạm và xóa clip trên TikTok. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Hrú xác định nam thanh niên có hành vi trên là N.H.P. (SN 2006, trú tại xã Ia Hrú). Tại cơ quan Công an, P. thừa nhận hành vi sai phạm của mình và đã xóa những clip vi phạm trên trang TikTok.

Công an xã đã lập hồ sơ xử lý, tạm giữ giấy tờ theo quy định và yêu cầu nam thanh niên cam kết không vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

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