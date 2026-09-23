Truy nã 2 đối tượng gây rối để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh

(GLO)- Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập sử dụng loa công suất lớn, la hét, chửi bới để đòi nợ tại bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn).

Theo đó, 2 đối tượng bị truy nã gồm: Hồ Thanh Tuấn (SN 1994) và Khổng Văn Hiếu (SN 2002, cùng trú tại phường Quy Nhơn).

Hai đối tượng Tuấn (trái) và Hiếu đã lẩn trốn sau khi gây án. Ảnh: ĐVCC

Theo hồ sơ, ngày 25-5-2026, Tuấn và Hiếu cùng một số đối tượng khác đã mang theo loa kẹo kéo, đèn pin đến bán đảo Hải Minh chửi bới, quậy phá, gây ồn ào từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ nhằm mục đích đòi nợ.

Ngày 13-6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị bắt giữ 5 đối tượng trong nhóm này gồm: Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Nguyễn Trần Kỳ Sơn (SN 2004), Biện Văn Lợi (SN 2005), Nguyễn Thanh Cường (SN 2003, cùng trú tại phường Quy Nhơn) và Mai Xuân Vũ (SN 2005, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 5 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do Tuấn và Hiếu bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã.

Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam; gặp Điều tra viên Nguyễn Hoài Linh, số điện thoại 0969.223.479.