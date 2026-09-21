Vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Người chồng hứng chịu 31 vết chém, thương tật 76%

(GLO)- Người chồng sống sót trong vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai hứng chịu 31 vết chém, tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%. Nghi phạm 21 tuổi bị truy tố về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 20-9, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Đức Anh thực nghiệm quá trình leo rào lên mái nhà nạn nhân. Ảnh: TPO

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với Đ.T.P.A (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh). Sau khi chia tay, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù người yêu cũ.

Tối 2-9, Đức Anh uống rượu cùng nhóm bạn và nói về ý định trả thù. Dù được can ngăn, rạng sáng 3-9, thanh niên này vẫn mang theo 2 con dao, một mình chạy xe máy đến khu vực nhà người yêu cũ ở xã Bình Minh.

Đức Anh tìm cách đột nhập vào nhà nhưng không thành công. Lúc này, cha P.A phát hiện, yêu cầu Đức Anh đi về và cho biết sẽ báo Công an. Sau đó, Đức Anh đi trên mái nhà anh N.V.Q. (40 tuổi) ở kế bên, leo vào ban công, mở cửa tầng 2 rồi đi xuống tầng trệt.

Khi bị anh N.V.Q. phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công. Anh Q. chạy xuống bếp lấy dao chống trả rồi tìm cách thoát ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục đuổi theo và chém nạn nhân.

Theo cáo trạng, anh Q. bị tổng cộng 31 vết thương trên đầu và cơ thể. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời và sống sót. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76%.

Sau khi tấn công người chồng, Đức Anh quay vào nhà, chém vợ và 2 con nhỏ (11 tuổi và 1 tuổi) của nạn nhân khiến cả 3 tử vong.

Cáo trạng xác định Nguyễn Đức Anh phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, người phạm tội “Giết người” thuộc các trường hợp quy định tại khoản này có thể bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Các tình tiết được xác định trong cáo trạng gồm giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ.