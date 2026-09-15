Nhóm người nước ngoài nghi cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk bị bắt giữ khi vừa chạy đến Gia Lai

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 15-9, một nhóm người nước ngoài đi ô tô đến tiệm vàng Tiến Viễn (tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu).
Thời điểm này, 2 người nước ngoài gồm một nam và một nữ cùng vào bên trong tiệm vàng. Người nam tiến đến bắt chuyện với chủ tiệm là ông M.T.V. (SN 1976), trong khi người nữ lén đi vào khu vực trưng bày vàng phía bên trong.
Tại đây, người nữ mở khóa tủ vàng (chìa khóa được cắm sẵn) rồi lấy một số nữ trang bằng vàng bên trong.
Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng tri hô khiến phụ nữ làm rơi lại toàn bộ số vàng vừa lấy ngay phía dưới tủ.
Hai người này lập tức lao ra ngoài rồi chạy đến chỗ chiếc ô tô màu trắng, mang biển kiểm soát 79A-481.xx, đang đỗ phía đối diện tiệm vàng rồi lên xe bỏ chạy về hướng Bắc.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sông Cầu khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh phương tiện và hướng di chuyển của các đối tượng; đồng thời thông báo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp truy bắt.
Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an xã Xuân Lộc tổ chức chặn bắt 4 đối tượng trên ô tô (gồm 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tại tiệm vàng và 2 đối tượng cùng di chuyển trên phương tiện) tại Km14+70 quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).