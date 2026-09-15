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Nhóm người nước ngoài nghi cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk bị bắt giữ khi vừa chạy đến Gia Lai

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BẢO TRUNG
NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Trưa 15-9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ vụ nghi cướp tài sản xảy ra vào sáng cùng ngày tại tiệm vàng Tiến Viễn trên địa bàn phường.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 15-9, một nhóm người nước ngoài đi ô tô đến tiệm vàng Tiến Viễn (tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu).

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Thời điểm 2 đối tượng chạy ra từ tiệm vàng và lên xe ô tô tẩu thoát. Ảnh chụp từ clip

Thời điểm này, 2 người nước ngoài gồm một nam và một nữ cùng vào bên trong tiệm vàng. Người nam tiến đến bắt chuyện với chủ tiệm là ông M.T.V. (SN 1976), trong khi người nữ lén đi vào khu vực trưng bày vàng phía bên trong.

Tại đây, người nữ mở khóa tủ vàng (chìa khóa được cắm sẵn) rồi lấy một số nữ trang bằng vàng bên trong.

Phát hiện sự việc, chủ tiệm vàng tri hô khiến phụ nữ làm rơi lại toàn bộ số vàng vừa lấy ngay phía dưới tủ.

Hai người này lập tức lao ra ngoài rồi chạy đến chỗ chiếc ô tô màu trắng, mang biển kiểm soát 79A-481.xx, đang đỗ phía đối diện tiệm vàng rồi lên xe bỏ chạy về hướng Bắc.

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Các đối tượng bị bắt giữ trên quốc lộ 1D đoạn thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ảnh: A.T

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Sông Cầu khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét nhanh phương tiện và hướng di chuyển của các đối tượng; đồng thời thông báo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp truy bắt.

Hình ảnh 2 đối tượng chạy ra từ tiệm vàng rồi lên ô tô bỏ chạy. Clip người dân cung cấp

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an xã Xuân Lộc tổ chức chặn bắt 4 đối tượng trên ô tô (gồm 2 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi tại tiệm vàng và 2 đối tượng cùng di chuyển trên phương tiện) tại Km14+70 quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

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