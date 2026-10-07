Khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán hàng cấm trong thẩm mỹ

(GLO)- Công an TP. Hà Nội khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ có doanh thu hơn 500 tỉ đồng, thu giữ 122.972 sản phẩm trị giá hơn 74 tỉ đồng.

Ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” và 21 bị can liên quan đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu.

Nhóm này bị cáo buộc tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói và buôn bán nhiều loại thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong hoạt động thẩm mỹ.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, ngày 20-8, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến ngày 20-8-2026, nhóm này đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, đạt doanh thu hơn 500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Riêng số hàng hóa bị cơ quan Công an thu giữ trong quá trình khám xét được định giá hơn 74 tỉ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.