Phát hiện vật nghi sọ người ở TP. Hồ Chí Minh: Công an phong tỏa hiện trường

(GLO)- Chiều 9-11, người dân phát hiện 1 vật thể có hình dạng giống hộp sọ người cùng nhiều đoạn xương tại khu đất phía sau cổng số 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, trên đường Lương Văn Can (phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Linh Xuân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phát hiện vật nghi là sọ người để khám nghiệm, điều tra. Ảnh: Ni Na/TNO

Thời điểm phát hiện, vật thể nghi là hộp sọ đã phân hủy nặng. Gần đó còn có những đoạn xương nghi thuộc các bộ phận khác của cơ thể nằm rải rác. Lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 1 áo khoác màu xanh, bên trong có áo thun, quần dài.

Toàn bộ các phần xương đã được thu gom, đưa về giám định, xác định danh tính nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Đến tối 9-11, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện khi 1 người dân đi tập thể dục trên đường Lương Văn Can, đoạn giao với đường Hồ Xuân Hương, khu vực phía sau Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh. Thấy vật thể có hình dạng nghi là sọ người nằm ven đường nên người dân đã trình báo cơ quan chức năng.