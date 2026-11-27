(GLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đón nhận Thư khen của Thủ tướng Lê Minh Hưng sau khi triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm giả quy mô lớn, bắt khởi tố 16 đối tượng, thu giữ hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả.

Ngày 26-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa/TTO

Vụ án gây chú ý bởi số lượng hàng giả bị thu giữ lên tới hàng chục triệu sản phẩm, hoạt động sản xuất được tổ chức tinh vi và số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo nội dung Thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân để sản xuất, kinh doanh hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các loại mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng nhằm thu lợi trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt, khởi tố 16 đối tượng, thu giữ 10.000 hộp thuốc giả, hơn 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, tự pha chế, phối trộn, đóng hộp, dán tem nhãn mác và bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu theo các quy chế, hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm hại lợi ích, sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an kịp thời khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể, cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đấu tranh, mở rộng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Được biết, đường dây này hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để quảng cáo, giới thiệu và bán viên hoàn An Cung với thông tin sản phẩm có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí quảng cáo công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy các sản phẩm không được nhập khẩu chính ngạch. Nguyên liệu làm viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần khác. Các đối tượng mua nguyên liệu, vỏ hộp, tem nhãn không rõ nguồn gốc để đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài thuốc An Cung giả, cơ quan điều tra còn phát hiện hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng đặc biệt lớn. Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều mặt hàng chăm sóc da, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng... được gắn nhãn hiệu của một số thương hiệu nước ngoài.