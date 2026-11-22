(GLO)- Báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (TP. Đồng Nai) hé lộ nhóm 5 người có mặt trước trụ sở vào chiều 17-11, liên quan việc nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm, trước khi giám đốc công ty này bị bắn trọng thương.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà vừa có báo cáo gửi Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng về vụ Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường bị bắn tại phòng làm việc chiều 17-11.

Báo cáo cung cấp thêm những tình tiết đáng chú ý về diễn biến trước khi xảy ra vụ việc, trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai thu hồi đất rừng bị lấn chiếm.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CA TP. Đồng Nai/NDO

Theo báo cáo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà được giao và cho thuê 8.510 ha đất rừng sản xuất trên địa bàn các xã Định Quán và Thanh Sơn (TP. Đồng Nai) với nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng.

Thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, trong năm 2026, công ty triển khai thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm, sắp xếp lại hoạt động giao khoán.

Đến nay, doanh nghiệp đã thu hồi 253 ha trong tổng số 300 ha đất bị lấn chiếm theo kế hoạch; tổ chức lại hợp đồng giao khoán trên diện tích 56 ha với các hình thức thanh lý hợp đồng cũ, đưa về tự tổ chức sản xuất và ký hợp đồng giao khoán mới.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do một số hộ dân chưa đồng ý, không hợp tác. Công ty và chính quyền tại chỗ đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số cá nhân vẫn cố tình chống đối.

Báo cáo cũng nêu rõ, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 17-11, có 5 người tập trung trao đổi trước cổng công ty, gồm bà P.T.D. (ngụ xã Thanh Sơn), ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán), ông M.P.T. (ngụ xã Phú Vinh) và 2 người chưa rõ danh tính.

Trong nhóm người trên, bà D. và ông T. là những hộ dân được công ty cho rằng không hợp tác để nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm, trả lại đất cho Nhà nước, sự việc kéo dài từ năm 2022 đến nay.

2 người này thường xuyên gửi đơn, thư khiếu nại đến nhiều nơi, gây khó khăn cho công ty trong việc thực hiện nội dung kết luận của cơ quan chức năng.

Khoảng 13 giờ 30 phút, ông Tuấn đến phòng văn thư đề nghị gặp Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978) để trao đổi công việc. Tuy nhiên, lúc này ông Cường đang làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4 nên chưa thể tiếp. Sau đó, Tuấn quay trở lại khu vực trước cổng cùng những người còn lại.

Đến khoảng 14 giờ 12 phút, Tuấn tiếp tục vào trụ sở, mang theo túi xách rồi đi về phía nhà vệ sinh. Khi người này đi ra, ông Đỗ Ngọc Lai - Đội trưởng Đội 5 - phát hiện Tuấn mang theo súng nên tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên, Tuấn đe dọa sẽ bắn khiến ông Lai phải hô hoán cảnh báo mọi người.

Sau đó, Tuấn cầm súng chạy lên tầng 2 - nơi có phòng làm việc của giám đốc. Khi nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy đến và phát hiện ông Cường gục trên ghế tại bàn làm việc, bị thương ở vùng đầu. Nghi phạm tiếp tục dùng súng uy hiếp những người xung quanh rồi rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Một cánh rừng gỗ tếch tại khu vực xã Định Quán, TP. Đồng Nai. Ảnh: TPO

Cũng theo báo cáo của công ty, năm 2025, Nguyễn Thanh Tuấn bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi trộm cắp và vận chuyển gỗ tếch rừng trồng của công ty.

Ngày 11-8-2026, Tòa án khu vực 7 đã tuyên án Tuấn về tội "Trộm cắp tài sản" liên quan đến số gỗ tếch rừng trồng phòng hộ do công ty quản lý, theo Bản án số 76/2026/HSST.

Thông tin từ Công an TP. Đồng Nai, sau khi gây án, Nguyễn Thanh Tuấn đã đến khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn (thuộc xã Định Quán) dùng súng tự bắn vào đầu. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Ông Nguyễn Mạnh Cường được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương sọ não nghiêm trọng.

Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng cùng đạn và các tang vật liên quan, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.