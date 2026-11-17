(GLO)- Lợi dụng chức vụ, cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội Hoàng Văn Huấn bị cáo buộc nhận hơn 1,1 tỷ đồng, chỉ đạo cấp dưới lập khống 164 hồ sơ bệnh án lao phổi cho 114 người nhằm giúp họ hoãn thi hành án tù hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bắc Ninh vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Văn Huấn cùng 46 bị can khác trong vụ án làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi tại Bệnh viện Phổi Hà Nội và một số địa phương liên quan.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: Viện KSND TP. Bắc Ninh/VGP

Theo cáo trạng, ông Huấn bị truy tố về 2 tội "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác". 3 thuộc cấp của ông Huấn gồm: Lã Đức Mạnh (điều dưỡng viên), Đặng Việt Phong (bác sĩ) và Đoàn Đức Thiện (kỹ thuật viên xét nghiệm) bị truy tố về tội "Giả mạo trong công tác". Các bị can còn lại bị truy tố về những tội danh liên quan đến "Môi giới hối lộ" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2021 - 2025, ông Huấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp tham gia và chỉ đạo cấp dưới tạo lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho những người có nhu cầu.

Đáng chú ý, những người tìm cách làm giả hồ sơ phần lớn là người đã bị kết án tù, đang chờ thi hành án hoặc bị cáo muốn được giảm nhẹ hình phạt. Dù không mắc bệnh lao phổi nặng, lao phổi kháng đa thuốc, họ vẫn tìm cách có được hồ sơ y tế thể hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng để nộp cho tòa án, xin hoãn chấp hành hình phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Trong đường dây, mỗi người được phân công 1 công đoạn cụ thể, từ đó tạo lập khống tổng cộng 164 hồ sơ bệnh án lao phổi cho 114 người. Những bộ hồ sơ này có đầy đủ tài liệu chuyên môn, kết quả xét nghiệm và xác nhận của nhân viên y tế, khiến người không mắc bệnh vẫn có thể được thể hiện như bệnh nhân lao phổi nặng.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huấn đã nhận tổng cộng 1,18 tỷ đồng để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả cho nhiều người. Các khoản tiền được chuyển trực tiếp hoặc thông qua những người trung gian. Đáng chú ý, một số người tham gia môi giới là những cá nhân từng công tác trong cơ quan tư pháp và lực lượng Công an.

Trước đó, từ tháng 9-2025, Công an TP. Bắc Ninh tiếp nhận nhiều người đã bị kết án hoặc đang trong quá trình xét xử trên địa bàn TP. Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố đến đầu thú, trình báo về việc làm giả hồ sơ bệnh án lao phổi để trốn tránh hoặc trì hoãn việc chấp hành hình phạt tù. Từ những thông tin này, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ đường dây.

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bắc Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố 47 bị can. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP. Hà Nội trong thời gian tới.