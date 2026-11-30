(GLO)- Một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền, được tổ chức với nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt tại phường Trảng Dài (TP. Đồng Nai) vừa bị lực lượng công an triệt xóa. Cơ quan chức năng bắt quả tang 16 người, thu giữ nhiều tang vật.

Theo thông tin từ Công an TP. Đồng Nai, ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Trảng Dài huy động lực lượng tiến hành bao vây, đột kích một tụ điểm đá gà ăn tiền tại tổ 5, khu phố Thiện Tân. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 16 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Qua điều tra ban đầu, tụ điểm này do Trần Vĩnh Fan (còn gọi là Trung Tuệ, SN 1985) và Nguyễn Phương Đông (SN 1984), cùng trú tại phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai, tổ chức từ đầu tháng 11-2026.

Địa điểm tổ chức đánh bạc là trại gà do Fan làm chủ, nằm cách xa khu dân cư. Để đối phó với lực lượng chức năng, khu vực này được xây dựng tường rào kiên cố, cao từ 4-5m, đồng thời lắp đặt hệ thống camera quan sát nhằm theo dõi những người ra vào.

Không chỉ có hệ thống camera, các đối tượng còn phân công nhiệm vụ khá chặt chẽ cho từng người, từ tổ chức, lôi kéo người tham gia, làm trọng tài, thu tiền đến giữ xe, canh cổng và cảnh giới.

Trong quá trình hoạt động, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng cắt cử người canh cổng, mở cổng, giữ xe và cảnh giới, khi có người lạ xuất hiện, các đối tượng báo cho nhau giải tán, phi tang vật chứng.

Theo cơ quan điều tra, có thời điểm sới bạc thu hút từ 30-40 người ở nhiều địa phương trong và ngoài thành phố đến tham gia. Mỗi trận cá cược có số tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Khung cảnh trại gà nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Khoảng 12 giờ ngày 28-11, sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, lực lượng Công an bất ngờ triển khai phương án bao vây, đột kích địa điểm trên, khiến các đối tượng không kịp đối phó. 16 đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, trong số những người bị bắt có nhiều trường hợp từng có tiền án, tiền sự.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự cũng kêu gọi những người có liên quan đến tụ điểm đánh bạc trên ra đầu thú để được xem xét hưởng sự khoan hồng của pháp luật.