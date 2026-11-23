(GLO)- Chiều 23-11, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP. Đồng Nai) đã tử vong lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày, sau gần 1 tuần được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 17-11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, ông Cường bị 1 người đàn ông dùng súng bắn vào đầu khi đang ở phòng làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà được các y, bác sĩ tích cực điều trị nhưng không qua khỏi. Ảnh: H.M/TTO

Theo thông tin từ Công an TP. Đồng Nai, người thực hiện hành vi nổ súng được xác định là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán). Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi trụ sở công ty, đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn (thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) rồi dùng súng bắn vào đầu tự tử.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Sau đó, đối tượng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đã tử vong.

Trong khi đó, ông Cường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu. Do tình trạng nguy kịch, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, khi nhập viện, ông Cường trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp không ổn định, phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng, phù não, khí trong sọ; đồng thời có dị vật vùng thái dương phải và đỉnh phải, kèm gãy xương đỉnh - thái dương phải, tiên lượng xấu.

Dù được đội ngũ y, bác sĩ tích cực điều trị, tình trạng tổn thương nghiêm trọng khiến ông Cường không qua khỏi.

Liên quan vụ việc, ngày 18-11, Công an TP. Đồng Nai thông tin đang điều tra vụ án có dấu hiệu của tội phạm giết người xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà. Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cũng trong ngày 18-11, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng; đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.