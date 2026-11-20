(GLO)- Chiều 19-11, tại phường Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực giáp ranh.

Tại hội nghị, các địa phương đánh giá: Khu vực giáp ranh có diện tích rừng tự nhiên lớn, hệ sinh thái đa dạng nhưng địa hình phức tạp, giao thông trở ngại, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và săn bắt động vật hoang dã vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Tiếp

Từ năm 2024 đến tháng 10-2026, các địa phương đã tổ chức 917 đợt tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng, thu hút 54.161 lượt người tham gia; ký hơn 7.500 bản cam kết bảo vệ rừng.

Lực lượng chức năng và các đơn vị chủ rừng tổ chức 1.608 đợt/lượt phối hợp tuần tra, kiểm tra tại khu vực giáp ranh, phát hiện 139 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tịch thu gần 48 m³ gỗ cùng nhiều tang vật, phương tiện vi phạm.

Đối với tuyến giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk dài khoảng 346 km, liên quan 13 xã của Đắk Lắk và 17 xã, phường của Gia Lai, 2 địa phương đã tổ chức 828 đợt/lượt tuần tra, kiểm tra, truy quét, phát hiện 58 vụ vi phạm; tịch thu gần 21,6 m³ gỗ, 23 ster củi, 398 kg động vật rừng cùng nhiều công cụ, phương tiện vi phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Tiếp

Thực hiện Quy chế số 01/QCPH-KLGL-KLĐL ký ngày 5-12-2025, hai bên tổ chức 548 đợt tuyên truyền với 12.265 lượt người tham gia và 761 đợt tuần tra, truy quét; phát hiện, xử lý hành chính 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tham luận tại hội nghị, ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai nhấn mạnh yêu cầu thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, phân định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, đơn vị và chủ rừng, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dịp này, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã ký quy chế phối hợp mới, thay thế Quy chế số 01/QCPH-KLGL-KLĐL trước đây. Phạm vi phối hợp gồm 30 xã, phường và 16 chủ rừng có địa bàn giáp ranh.

Quy chế xác định rõ trách nhiệm của các hạt kiểm lâm khu vực, đội kiểm lâm cơ động và các đơn vị liên quan; đồng thời chú trọng trao đổi thông tin 24/7, tuần tra liên ngành, ứng dụng công nghệ số, ảnh viễn thám và thiết bị bay không người lái trong giám sát tài nguyên rừng.

Chi cục Kiểm lâm 4 tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh. Ảnh: Minh Tiếp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phổ biến, triển khai quy chế; xác định rõ đầu mối, cán bộ phụ trách và phương thức trao đổi thông tin.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm giáp ranh.

Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng, duy trì giao ban, kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.