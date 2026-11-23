(GLO)- Ngày 22-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Bình Khê tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho gần 300 cán bộ, học sinh và người dân trên địa bàn xã.

Cán bộ Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh: Úc Ly

Tại chương trình, báo cáo viên Công an tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện, nhận diện nguy cơ và xử lý các tình huống mất an toàn khi tham gia giao thông.

Ban Tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên, người dân tham gia chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn tại xã Bình Khê. Ảnh: Úc Ly

Bên cạnh phần lý thuyết, người tham gia được kiểm tra kiến thức, thực hành kỹ năng lái xe và xử lý các tình huống thực tế dưới sự hướng dẫn trực tiếp của báo cáo viên. Ban Tổ chức cũng trao tặng hơn 20 mũ bảo hiểm nhằm động viên, khuyến khích học sinh và người dân tích cực tham gia các hoạt động.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân.