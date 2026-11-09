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Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 87.000 lượt học sinh

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(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại 135/135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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Tuổi trẻ Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo đó, khoảng 250 điểm tuyên truyền đã được tổ chức tại các trường học, thu hút hơn 87.000 lượt học sinh tham gia. Các “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, tổ chức Đoàn và nhà trường triển khai nhiều nội dung thiết thực, sát với lứa tuổi học sinh như: phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống ma túy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông…

Thông qua các buổi tuyên truyền, học sinh được cung cấp những kiến thức pháp luật cơ bản, nhận diện các nguy cơ có thể gặp phải trong học tập và cuộc sống, đồng thời được trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật.

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Công an xã Biển Hồ tuyên truyền kiến thức pháp luật và tặng quà cho học sinh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Việc triển khai đồng loạt tại 135 xã, phường không chỉ cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an tỉnh mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình “Đội Thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”.

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