Xã Ya Ma ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí”

(GLO)- Đoàn xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Hội LHTN Việt Nam xã ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí” tại làng Đăk Hway, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và khơi dậy niềm yêu thích cồng chiêng trong thế hệ trẻ.

Đội “Cồng chiêng nhí” làng Đăk Hway có 37 thành viên, được 2 nghệ nhân Đinh Văn Yúp và Đinh Văn Đrai trực tiếp hướng dẫn luyện tập.

Đoàn xã Ya Ma phối hợp với Hội LHTN Việt Nam xã ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí” tại làng Đăk Hway. Ảnh: Văn Tiên

Mô hình được thành lập nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, giúp các em tìm hiểu, học hỏi và thực hành nghệ thuật cồng chiêng truyền thống.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Thời gian tới, Đoàn xã và Hội LHTN Việt Nam xã Ya Ma sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, già làng, nghệ nhân và người dân duy trì, phát triển mô hình; tạo điều kiện để các thành viên luyện tập, tham gia biểu diễn tại các dịp lễ hội, ngày hội văn hóa và hoạt động của địa phương.

Đội "Cồng chiêng nhí" làng Đăk Hway biểu diễn tại lễ ra mắt. Ảnh: Văn Tiên

Việc ra mắt mô hình “Cồng chiêng nhí” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp thanh niên, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư và trao truyền di sản văn hóa truyền thống cho thế hệ mai sau.