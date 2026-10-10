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Gia Lai: Đạt 1 giải ba tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X

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PHAN LÀI PHAN LÀI
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(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-10), tại TP. Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2026 diễn ra với chủ đề “AI - Trợ lý công vụ”.

Hội thi có sự tham gia của 316 thí sinh đến từ 34 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Tỉnh Gia Lai có 3 thí sinh/nhóm thí sinh đăng ký dự thi ở bảng S.

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Nhóm thí sinh đến từ Chi đoàn Thuế cơ sở 4 (trực thuộc Đoàn Thuế tỉnh Gia Lai) đạt giải ba tại Hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Hội thi năm nay gồm 4 bảng thi dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Ở 3 bảng thi: A, B, C, thí sinh sử dụng Word, Excel, PowerPoint kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ xử lý dữ liệu để giải quyết những yêu cầu thực tế trong công tác tham mưu, tác nghiệp. Tại bảng S, các đội thuyết trình, phản biện và bảo vệ giải pháp ứng dụng AI.

Kết quả, Ban tổ chức trao 90 giải thưởng, gồm: 4 giải nhất, 14 giải nhì, 19 giải ba và 53 giải khuyến khích dành cho thí sinh.

Trong đó, tỉnh Gia Lai đạt 1 giải ba ở bảng S, được trao cho nhóm thí sinh: Diệp Trung Quốc, Phạm Huỳnh Hoa, Cao Ái Linh, Huỳnh Thị Thường, Nguyễn Thị Thùy Linh (Chi đoàn Thuế cơ sở 4, trực thuộc Đoàn Thuế tỉnh Gia Lai).

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