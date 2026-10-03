(GLO)- Sáng 3-10, tại Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn đã khai mạc Trại sáng tạo số và Vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026.

Tham dự chương trình có đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các sở, ban, ngành; 28 học sinh, sinh viên tham gia vòng chung kết cuộc thi và hơn 350 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Anh Phạm Hồng Hiệp. Ảnh: D.L

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Trại sáng tạo số và Vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 là hoạt động trọng tâm cấp tỉnh của tuổi trẻ Gia Lai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Thông qua triển lãm, talkshow, seminar và cuộc thi, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để thanh thiếu nhi tiếp cận kiến thức mới, phát huy tư duy sáng tạo, nâng cao năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào học tập, công việc và giải quyết các vấn đề thực tiễn”.

Tặng hoa cho các đội tham gia Vòng chung kết cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026. Ảnh: D.L

Ngay sau lễ khai mạc, Vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng” đã diễn ra với sự tham gia của 8 đội.



Trong thời gian 4 giờ, các đội vận dụng kiến thức, kỹ năng và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích vấn đề thực tiễn, xây dựng và hoàn thiện giải pháp theo đề bài của Ban Tổ chức. Nội dung dự thi hướng đến giải quyết các vấn đề trong học tập, đời sống cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp, nông nghiệp, sáng tạo và công tác Đoàn - Hội.

Cùng thời điểm đã diễn ra chương trình talkshow “AI đồng hành cùng học sinh, sinh viên - học thông minh, sáng tạo hơn mỗi ngày”, giúp học sinh, sinh viên tìm hiểu cách ứng dụng AI trong học tập, làm việc; tham quan mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn tỉnh nhằm nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ.

Đông đảo sinh viên các trường tham gia buổi talkshow. Ảnh: D.L

Chiều cùng ngày đã diễn ra seminar với chủ đề “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên”; làm việc với chủ một số dự án khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tổng kết Trại sáng tạo số và trao giải Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 vào ngày 4-10.