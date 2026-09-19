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Tuổi trẻ Ia Hrung hỗ trợ người dân về thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Từ ngày 14 đến 19-9, Tổ Công nghệ số xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã tập trung hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, xác thực dữ liệu dân cư và đăng ký đất đai, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

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Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ia Hrung. Ảnh: Hoàng Phú

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đoàn viên, thanh niên đã hỗ trợ hơn 245 lượt người dân thực hiện các thủ tục như: sao y, chứng thực chữ ký, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, liên thông khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử và các thủ tục hộ tịch khác.

Tại trụ sở Công an xã, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp hỗ trợ người dân xác thực thông tin cư trú, căn cước công dân và các nội dung liên quan đến dữ liệu dân cư.

Trong lĩnh vực đất đai, lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp cán bộ chuyên môn nhập 895 mẫu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu đất đai; phân loại hồ sơ, rà soát 1.044 trường hợp tại làng Jút. Đồng thời, tổ trực tiếp xuống làng Jút và làng Blang hướng dẫn người dân hoàn thiện các mẫu đơn đăng ký đất đai.

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Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân xác thực thông tin cư trú tại trụ sở Công an xã Ia Hrung. Ảnh: Hoàng Phú

Riêng ngày 17 và 18-9, Tổ Công nghệ số cộng đồng phối hợp với Công an xã rà soát 104 trường hợp có đất tại xã Ia Hrung nhưng địa chỉ thường trú hoặc thông tin định danh ngoài địa bàn. Các thành viên đã trực tiếp liên hệ qua điện thoại để xác minh thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan.

Thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Ia Hrung tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với đời sống.

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