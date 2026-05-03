Ia Hrung phát huy truyền thống, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đang đồng lòng phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, từng bước đưa kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

Dấu ấn xã anh hùng

Trong những năm kháng chiến, vùng đất Ia Hrung hiện nay là căn cứ cách mạng với các địa bàn B5 (xã Ia Sao cũ), B6 (xã Ia Hrung cũ) và B15 (xã Ia Dêr cũ).

Đây là nơi đồng bào các dân tộc (phần lớn là người Jrai) một lòng theo Đảng, bám làng, giữ đất, nuôi giấu cán bộ, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.

Với những đóng góp to lớn đó, quân và dân xã Ia Sao được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 15-2-1970. Đến ngày 22-8-1998, quân và dân xã Ia Hrung cũng vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.

Từ ngày 1-7-2025, xã Ia Hrung (mới) được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Ia Sao, Ia Dêr, Ia Yok và Ia Hrung (cũ). Sự hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn hội tụ những giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh tổng hợp từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhiều thế hệ người dân.

Danh hiệu xã anh hùng không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ia Hrung tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương. Bước vào giai đoạn mới, xã xác định rõ hướng đi: phát triển KT-XH gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và lợi thế vị trí địa lý.

Khu vực trung tâm xã Ia Hrung ngày càng khởi sắc với hạ tầng khang trang, giao thông thuận tiện. Ảnh: L.N

Những năm qua, tại xã Ia Hrung, các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hạ tầng từng bước được đầu tư hoàn thiện; sản xuất nông nghiệp chuyển dần theo hướng hàng hóa; nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm.

Không chỉ phát triển kinh tế, Ia Hrung còn chú trọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Sự giao thoa giữa cộng đồng người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng nhưng hài hòa. Các lễ hội truyền thống, phong tục tốt đẹp được bảo tồn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Xã Ia Hrung hiện có 41 thôn, làng (trong đó có 25 làng đồng bào dân tộc thiểu số) với hơn 8.500 hộ, trên 37.200 nhân khẩu; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 49,12%.

Trước đây, địa phương còn nhiều khó khăn, hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất manh mún. Nhưng hiện nay, diện mạo nông thôn đã có những đổi thay rõ nét.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực trung tâm xã Ia Hrung. Ảnh: L.N

Những con đường đất lầy lội năm nào đã được thay thế bằng hệ thống giao thông thảm nhựa, bê tông khang trang, kết nối thông suốt các thôn, làng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa.

Riêng năm 2025, xã tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, làng, đồng thời tăng cường quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, góp phần tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hạ tầng được cải thiện kéo theo sự phát triển đồng bộ của các lĩnh vực giáo dục, y tế. Toàn xã có 15 cơ sở giáo dục với gần 7.800 học sinh; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt cao, trong đó bậc tiểu học đạt 100%, bậc THCS đạt trên 99%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng với hơn 15.000 lượt người khám, chữa bệnh mỗi năm; tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các loại cây trồng như cà phê khoảng 7.600 ha, hồ tiêu 120 ha, cao su 1.500 ha. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 1.169 ha cây ăn quả các loại như chanh dây, chuối, sầu riêng…

Người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng phù hợp. Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng có bước phát triển, góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập.

Cà phê là cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân xã Ia Hrung vươn lên làm giàu. Ảnh: L.N

Điểm sáng trong phát triển kinh tế là thôn Tân Lập - 1 trong 2 thôn không còn hộ nghèo của xã. Với 353 hộ dân, thôn đã hình thành vùng sản xuất cà phê tập trung hơn 350 ha.

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tái canh cà phê, xen canh cây ăn quả, nhiều hộ có thu nhập cao. Hiện thôn chỉ còn 14 hộ cận nghèo (chiếm 3,9%), thu nhập bình quân đạt khoảng 70 triệu đồng/người/năm; nhiều hộ đạt doanh thu hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hữu Nghiêm - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Lập - cho biết: Thôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời phát triển thêm dịch vụ. Qua đó, bà con không chỉ giảm nghèo bền vững mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả. Đến cuối năm 2025, toàn xã còn 258 hộ nghèo (chiếm 3,01%) và 585 hộ cận nghèo (chiếm 6,85%). Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 165/165 căn, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đến nay, xã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới; có 13/41 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; có 16 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Không chỉ đổi thay về kinh tế, nhận thức của người dân cũng chuyển biến rõ nét. Già làng Ksor Hyao (làng Breng 3) cho hay: Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Còn hiện nay, nhiều gia đình đã có nhà cửa khang trang, con cháu được học hành đầy đủ.

Theo ông Krung Dam Đoàn - Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, những kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận của người dân.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân.

Từ một vùng căn cứ cách mạng còn nhiều khó khăn, Ia Hrung hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, năng động và đầy sức sống. Truyền thống anh hùng tiếp tục được phát huy, trở thành động lực để địa phương vững bước đi lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.