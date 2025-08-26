Cả nước cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Sáng 26-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành trong cả nước và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Báo cáo tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với tư duy và cách làm sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra.

Toàn quốc đã hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí thực hiện gần 50.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng Nhà nước cho phép sử dụng 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 và từ tăng thu ngân sách 2024 để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Cả nước huy động 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho Chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện; Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, chiến sĩ với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng; ngành Ngân hàng đã hỗ trợ hơn 1.815 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hơn 125 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động...

Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân, là minh chứng cho cam kết quốc tế của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về xóa nghèo ở Brazil.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị (điểm cầu Hà Nội), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cho biết: Với phương châm “ai có gì giúp nấy” và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, đến ngày 25-7-2025, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát (đạt 100% kế hoạch), sớm hơn thời hạn chung 30 ngày. Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn hơn 807 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị ở điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể đã chung tay giúp hàng chục nghìn ngày công, vận chuyển hàng trăm tấn vật liệu vào vùng sâu, vùng xa; cấp xã huy động thêm ngày công, vật tư tại chỗ, góp phần rút ngắn tiến độ, giảm chi phí, nâng cao chất lượng từng căn nhà.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, bài học lớn, sâu sắc, chìa khóa tạo sự thành công trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh chính là sự lãnh đạo quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp-giám sát hiệu quả của Mặt trận, đoàn thể và lực lượng vũ trang; tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, sẻ chia của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

“Bước vào giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai cam kết giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được, kiên quyết không để tái diễn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là chính sách nhà ở xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình điều hành, số hóa giám sát, mở rộng các mô hình tốt.

Từ đó, để mỗi ngôi nhà mới không chỉ là một mái ấm an cư, mà còn là động lực để người dân vươn lên, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm nổi bật, mà bao trùm là quán triệt, nghiêm túc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển", vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong đợt thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, tại Hội nghị, 19 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 19 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Gia Lai (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: N.H

Tỉnh Gia Lai vinh dự là một trong những địa phương trong cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.