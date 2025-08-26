Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Cả nước cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 26-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành trong cả nước và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

1.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Báo cáo tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết: Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, với tư duy và cách làm sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra.

Toàn quốc đã hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí thực hiện gần 50.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 24.000 tỷ đồng Nhà nước cho phép sử dụng 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 và từ tăng thu ngân sách 2024 để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Cả nước huy động 2,7 triệu ngày công lao động và hơn 454.000 lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho Chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân, với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện; Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, chiến sĩ với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng; ngành Ngân hàng đã hỗ trợ hơn 1.815 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hơn 125 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động...

Kết quả này khẳng định sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền cơ bản về chỗ ở của công dân, là minh chứng cho cam kết quốc tế của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về xóa nghèo ở Brazil.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị (điểm cầu Hà Nội), Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cho biết: Với phương châm “ai có gì giúp nấy” và sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả cộng đồng, đến ngày 25-7-2025, toàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát (đạt 100% kế hoạch), sớm hơn thời hạn chung 30 ngày. Tổng kinh phí thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn hơn 807 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước, vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị ở điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể đã chung tay giúp hàng chục nghìn ngày công, vận chuyển hàng trăm tấn vật liệu vào vùng sâu, vùng xa; cấp xã huy động thêm ngày công, vật tư tại chỗ, góp phần rút ngắn tiến độ, giảm chi phí, nâng cao chất lượng từng căn nhà.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, bài học lớn, sâu sắc, chìa khóa tạo sự thành công trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh chính là sự lãnh đạo quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp-giám sát hiệu quả của Mặt trận, đoàn thể và lực lượng vũ trang; tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, sẻ chia của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

“Bước vào giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai cam kết giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được, kiên quyết không để tái diễn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là chính sách nhà ở xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình điều hành, số hóa giám sát, mở rộng các mô hình tốt.

Từ đó, để mỗi ngôi nhà mới không chỉ là một mái ấm an cư, mà còn là động lực để người dân vươn lên, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”-Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm nổi bật, mà bao trùm là quán triệt, nghiêm túc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội vào cuộc".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội. Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, tiến đến làm giàu, vươn lên từ "bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển", vượt lên chính mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được trong đợt thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát, tại Hội nghị, 19 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 19 bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

4.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Gia Lai (ảnh chụp qua màn hình). Ảnh: N.H

Tỉnh Gia Lai vinh dự là một trong những địa phương trong cả nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Sẵn sàng cho Tổng hợp luyện A80 lần 2

Shorts Video

(GLO)- Từng đội hình, từng bước chân đều được các cán bộ, chiến sĩ luyện tập kỹ lưỡng để sẵn sàng cho buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra vào 20 giờ ngày 24-8.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tin tức

(GLO)- Ngay từ chiều, không khí tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu rộn ràng, náo nhiệt. Hàng ngàn người dân đã tập trung về đây, trực sẵn trên các tuyến đường để đón chào màn diễu binh, diễu hành của các cán bộ, chiến sĩ. Chương trình tổng hợp luyện bắt đầu lúc 20 giờ ngày 23-8.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Phù Mỹ

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 18-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Phù Mỹ.

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Gia Lai tham gia chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sáng 16-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước.

null