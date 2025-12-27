Gia Lai dự kiến đăng cai tổ chức vòng loại Race to Legends

(GLO)- Chiều 26-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch Công ty Cổ phần The Golf House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Race to Legends trong khuôn khổ chuỗi sự kiện golf quốc tế Vietnam Legends Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Gia Bảo đã trình bày kế hoạch tổng thể tổ chức Vietnam Legends Festival 2026 - chuỗi sự kiện golf quốc tế uy tín, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai chính thức của hệ thống Legends Tour giai đoạn 2025-2027.

Công ty Cổ phần The Golf House trình bày kế hoạch tổng thể của giải Vietnam Legends Festival 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đề xuất, Gia Lai là một trong những địa phương dự kiến được lựa chọn tổ chức vòng loại Race to Legends trong khoảng thời gian tháng 4-11/2026, bên cạnh các địa phương khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, An Giang.

Vietnam Legends Festival 2026 được định hướng là chuỗi sự kiện thể thao gắn với du lịch và xúc tiến đầu tư quy mô lớn, quy tụ khoảng 60 huyền thoại golf thế giới cùng hơn 3.500 vận động viên, doanh nhân và khách mời cao cấp trong nước và quốc tế.

Thông qua hoạt động thi đấu, giao lưu, kết nối thương mại và quảng bá văn hóa - du lịch, sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của địa phương đăng cai trên bản đồ du lịch - thể thao quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ, lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và du lịch chất lượng cao.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đề xuất Gia Lai đăng cai vòng loại Race to Legends xuất phát từ tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, điều kiện hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch thể thao của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của Công ty Cổ phần The Golf House; đồng thời nhấn mạnh, việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch và mở rộng kết nối hợp tác đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện phương án tổ chức giải. Ảnh: Dũng Nhân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết, làm rõ các nội dung liên quan đến quy mô, thời gian tổ chức, phương án phối hợp, bảo đảm an ninh, y tế, truyền thông và xã hội hóa nguồn lực.

Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét các đề xuất, bảo đảm phù hợp quy định và điều kiện thực tế, hướng tới tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.