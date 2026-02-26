Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt chẽ

Dự báo nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đã bố trí tổ công tác trực chiến 24/24 giờ trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh và các điểm trung chuyển hành khách. Bên cạnh tuần tra lưu động, lực lượng CSGT tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm từ xa, hạn chế tình trạng né tránh, đối phó.

Thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện các trường hợp xe kinh doanh vận tải khách vi phạm. Ảnh: CSGTCC

Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 24-2, tại km 1149 QL 1, đoạn qua phường Bồng Sơn, thông qua thiết bị ghi hình tốc độ, tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện một xe khách chạy với tốc độ 65 km/giờ trong khi đoạn đường chỉ cho phép tối đa 60 km/giờ. Với hành vi vi phạm này, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ GPLX theo quy định.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên một xe khách lưu thông tuyến Bắc - Nam và phát hiện phương tiện này chở quá 3 người so với quy định. Với lỗi vi phạm này, tổ công tác lập biên bản xử lý cả tài xế và chủ phương tiện, tổng mức phạt hành chính là 22 triệu đồng; đồng thời buộc nhà xe hạ tải ngay tại chỗ, bố trí phương tiện trung chuyển để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Nhìn chung, các DN kinh doanh vận tải hành khách và tài xế xe khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp vi phạm. Với các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý, kết hợp tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của chủ xe, lái xe”.

Tương tự, trên tuyến QL 14 và QL 25, trục kết nối Tây Nguyên với các tỉnh phía Bắc và TP Hồ Chí Minh, lượng xe khách lưu thông những ngày sau Tết Nguyên đán tăng mạnh, đặc biệt từ 17 - 22 giờ hàng ngày. Do đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xây dựng phương án tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát theo hướng linh hoạt, phù hợp đặc thù tuyến. Lực lượng CSGT được chia thành 2 tổ: Một tổ bám chốt tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT như đèo dốc, khúc cua khuất tầm nhìn để kiểm soát trực tiếp; tổ còn lại tuần tra cơ động, khép kín toàn tuyến.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết: Trọng tâm kiểm tra được xác định là nhóm xe kinh doanh vận tải hành khách. Chúng tôi kiểm soát theo chuyên đề, xử lý nghiêm nhưng đúng trọng tâm, không để vi phạm có tính chất thời vụ tái diễn. Cụ thể, từ ngày 14-2 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp xe khách vi phạm tốc độ và 4 trường hợp chở quá số người quy định. Chúng tôi đang bám sát diễn biến lưu lượng phương tiện để chủ động điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Siết chặt kỷ cương vận tải hành khách

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết và sau Tết, Phòng CSGT triển khai đồng bộ chuyên đề kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trên toàn địa bàn. Trọng tâm là xử lý các hành vi chở quá số người, vi phạm tốc độ, chở hàng trong khoang hành khách, đón trả khách sai quy định; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, phòng ngừa nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, lái xe quá giờ.

Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra số người trên phương tiện xe khách. Ảnh: K.A

Từ ngày 20-2 (mùng 4 Tết) đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh được chia thành nhiều tổ công tác, bố trí khép kín trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh và điểm trung chuyển hành khách. Việc tổ chức lực lượng theo chuyên đề, bám sát từng khung giờ lưu lượng tăng cao đã giúp công tác kiểm soát đi vào thực chất, đúng trọng tâm.

Theo ghi nhận, những ngày sau Tết, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường, tập trung ở xe khách liên tỉnh. Dù áp lực giao thông lớn, các DN và lái xe cơ bản chấp hành quy định; tình trạng “nhồi nhét” hành khách giảm rõ rệt so với những năm trước.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết, hiện lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vẫn duy trì ở mức cao, nhất là các tuyến liên tỉnh, đường dài. Vì vậy, Phòng CSGT tiếp tục giữ nguyên cường độ kiểm soát theo chuyên đề đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, không có sự gián đoạn giữa cao điểm và giai đoạn sau Tết.

“Chúng tôi duy trì lực lượng, bám sát diễn biến lưu lượng phương tiện từng ngày; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và giám sát qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nhằm phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho DN, HTX và tài xế ký cam kết để hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.