Thời sự

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

KIỀU ANH
(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt chẽ

Dự báo nhu cầu đi lại tăng cao sau Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đã bố trí tổ công tác trực chiến 24/24 giờ trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh và các điểm trung chuyển hành khách. Bên cạnh tuần tra lưu động, lực lượng CSGT tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm từ xa, hạn chế tình trạng né tránh, đối phó.

Trong ảnh: Cảnh sát giao thông ghi nhận 1 trường hợp xe khách chạy quá tốc độ quy định trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Bồng Sơn. Ảnh: CSGTCC
Thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện các trường hợp xe kinh doanh vận tải khách vi phạm. Ảnh: CSGTCC

Khoảng 9 giờ 10 phút ngày 24-2, tại km 1149 QL 1, đoạn qua phường Bồng Sơn, thông qua thiết bị ghi hình tốc độ, tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước phát hiện một xe khách chạy với tốc độ 65 km/giờ trong khi đoạn đường chỉ cho phép tối đa 60 km/giờ. Với hành vi vi phạm này, lực lượng CSGT đã lập biên bản, tạm giữ GPLX theo quy định.

Tiếp đó, tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên một xe khách lưu thông tuyến Bắc - Nam và phát hiện phương tiện này chở quá 3 người so với quy định. Với lỗi vi phạm này, tổ công tác lập biên bản xử lý cả tài xế và chủ phương tiện, tổng mức phạt hành chính là 22 triệu đồng; đồng thời buộc nhà xe hạ tải ngay tại chỗ, bố trí phương tiện trung chuyển để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Trung tá Tô Hồng Phúc - Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước - cho biết: “Nhìn chung, các DN kinh doanh vận tải hành khách và tài xế xe khách chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp vi phạm. Với các trường hợp cố tình vi phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý, kết hợp tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm của chủ xe, lái xe”.

Tương tự, trên tuyến QL 14 và QL 25, trục kết nối Tây Nguyên với các tỉnh phía Bắc và TP Hồ Chí Minh, lượng xe khách lưu thông những ngày sau Tết Nguyên đán tăng mạnh, đặc biệt từ 17 - 22 giờ hàng ngày. Do đó, Đội CSGT đường bộ số 1 đã xây dựng phương án tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát theo hướng linh hoạt, phù hợp đặc thù tuyến. Lực lượng CSGT được chia thành 2 tổ: Một tổ bám chốt tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT như đèo dốc, khúc cua khuất tầm nhìn để kiểm soát trực tiếp; tổ còn lại tuần tra cơ động, khép kín toàn tuyến.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết: Trọng tâm kiểm tra được xác định là nhóm xe kinh doanh vận tải hành khách. Chúng tôi kiểm soát theo chuyên đề, xử lý nghiêm nhưng đúng trọng tâm, không để vi phạm có tính chất thời vụ tái diễn. Cụ thể, từ ngày 14-2 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp xe khách vi phạm tốc độ và 4 trường hợp chở quá số người quy định. Chúng tôi đang bám sát diễn biến lưu lượng phương tiện để chủ động điều chỉnh phương án khi cần thiết.

Siết chặt kỷ cương vận tải hành khách

Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết và sau Tết, Phòng CSGT triển khai đồng bộ chuyên đề kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách trên toàn địa bàn. Trọng tâm là xử lý các hành vi chở quá số người, vi phạm tốc độ, chở hàng trong khoang hành khách, đón trả khách sai quy định; đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của tài xế, phòng ngừa nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, lái xe quá giờ.

Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra số người trên phương tiện xe khách. Ảnh: K.A
Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước kiểm tra số người trên phương tiện xe khách. Ảnh: K.A

Từ ngày 20-2 (mùng 4 Tết) đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh được chia thành nhiều tổ công tác, bố trí khép kín trên các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh và điểm trung chuyển hành khách. Việc tổ chức lực lượng theo chuyên đề, bám sát từng khung giờ lưu lượng tăng cao đã giúp công tác kiểm soát đi vào thực chất, đúng trọng tâm.

Theo ghi nhận, những ngày sau Tết, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường, tập trung ở xe khách liên tỉnh. Dù áp lực giao thông lớn, các DN và lái xe cơ bản chấp hành quy định; tình trạng “nhồi nhét” hành khách giảm rõ rệt so với những năm trước.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết, hiện lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh vẫn duy trì ở mức cao, nhất là các tuyến liên tỉnh, đường dài. Vì vậy, Phòng CSGT tiếp tục giữ nguyên cường độ kiểm soát theo chuyên đề đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, không có sự gián đoạn giữa cao điểm và giai đoạn sau Tết.

“Chúng tôi duy trì lực lượng, bám sát diễn biến lưu lượng phương tiện từng ngày; đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và giám sát qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nhằm phát hiện, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho DN, HTX và tài xế ký cam kết để hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.

Nhân dân Gia Lai đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban đầu năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Theo đánh giá, nhân dân trong tỉnh đón Tết với tinh thần phấn khởi, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Mùng 6 Tết – Dấu lặng trước nhịp sống mới

Chuyển động Tết

(GLO)- Khép lại những ngày du xuân, mùng 6 Tết là nhịp chuyển nhẹ nhàng nhưng rõ nét khi người dân tất bật thu xếp hành trang, chuẩn bị trở lại học tập, làm việc; cơ quan, doanh nghiệp khởi động guồng quay mới. Dư âm sum vầy vẫn còn đó, nhưng phố phường đã rộn ràng khí thế cho ngày đầu năm.

Tỉnh Gia Lai sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá trong năm 2026

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến thăm và kiểm tra sản xuất đầu năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, tỉnh sẽ sát cánh hỗ trợ để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ, góp phần đưa kinh tế địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Nhộn nhịp du xuân từ phố núi đến biển trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thời sự

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Thời sự

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Thời sự

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Thời sự

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

