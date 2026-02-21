Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Đông vui tại các điểm sinh thái, tâm linh

Mùng 4 Tết, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã lựa chọn các khu du lịch sinh thái và điểm tâm linh làm nơi tham quan, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Du khách chụp ảnh bên vườn hoa hướng dương rực rỡ tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Chí

Tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), lượng khách đổ về khá đông. Trong tiết trời dịu nhẹ, khuôn viên rực rỡ sắc hoa cúc, sao nhái, hướng dương… tạo nên khung cảnh tươi mới. Du khách thích thú tham quan gốc cây hóa thạch lâu năm, chiêng đồng lớn nhất Việt Nam, các tượng đài dân gian, khu nhà mồ, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và chùa Một Cột.

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, công viên mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ; trung bình mỗi ngày đón gần 1.000 lượt khách, tăng cao so với ngày thường. Bên cạnh tham quan, du khách còn nghỉ chân tại các quầy ẩm thực phục vụ trong khuôn viên.

Những vườn hoa hướng dương và sao nhái khoe sắc rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Chí

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Công viên có cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, các bé rất thích không gian rộng và nhiều điểm chụp hình. Tôi hy vọng sẽ có dịp quay lại”.

Chùa Minh Thành rực rỡ sắc đỏ lồng đèn. Ảnh: Minh Chí

Tại chùa Minh Thành (phường Hội Phú), dòng người dâng hương, lễ Phật cũng khá đông. Với kiến trúc mang phong cách Nhật Bản, không gian trầm mặc, thanh tịnh, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu xuân.

Người dân và du khách thành tâm dâng hương, cầu bình an tại chùa Minh Thành trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Chí

Chị Trương Thị Mỹ Dung (phường Hội Phú) cho biết: “Đến chùa đầu năm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, an yên hơn. Tôi cầu mong gia đình mạnh khỏe, bình an và có một năm mới nhiều niềm vui”.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chùa Minh Thành dịp đầu xuân. Ảnh: Minh Chí

Nhiều bạn trẻ cho biết, mỗi lần đến đây đều cảm nhận được sự thư thái, như tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật.

Em Phạm Thị Minh Kiều (xã Kdang) bày tỏ: “Đầu năm em thường đến chùa xin lộc, cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Hôm nay em đi cùng nhóm bạn, vừa dâng hương vừa tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Không khí ở đây rất nhẹ nhàng, em cảm thấy thư thái hơn”.

Biển đảo, di tích hút khách đầu xuân

Không khí du xuân ngày Mùng 4 Tết ở khu vực phía Đông tỉnh rất rộn ràng. Sau những ngày đầu năm sum vầy bên gia đình, nhiều người dân và du khách bắt đầu chọn các điểm biển đảo, di tích lịch sử để vui chơi, tham quan, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Đông đảo người dân và du khách đổ về Eo Gió du xuân đầu năm. Ảnh: Nguyễn Dũng

Du khách đổ về đông, ô tô đậu kín lối vào Eo Gió dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: H.P

Tại các điểm đến như Trung Lương - Cát Tiến, Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải… từng nhóm gia đình, bạn trẻ nối nhau dạo biển, chụp ảnh, vui chơi. Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bức tranh du xuân đầy sức sống.

Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, ở xã Bình Khê) chia sẻ: “Năm nay kỳ nghỉ Tết dài nên gia đình tôi quyết định đi Quy Nhơn du xuân từ mùng 4. Sau mấy ngày ở nhà thăm hỏi họ hàng, cả nhà muốn thay đổi không khí, ra biển dạo chơi cho các con vui vẻ. Thời tiết đẹp, biển trong xanh nên ai cũng háo hức”.

Du khách check-in tại Eo Gió trong ngày đầu xuân. Ảnh: H.P

Anh Nguyễn Hữu Đảo - chủ một đơn vị kinh doanh du lịch tại Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), cho biết: “Năm nay lượng khách tăng khá rõ so với ngày thường. Mùng 4 Tết lại trùng vào cuối tuần nên khách đi đông hơn. Sau khi lo xong việc gia đình mấy ngày đầu năm, nhiều người bắt đầu tranh thủ đi chơi. Khách chủ yếu đăng ký tour Kỳ Co, Eo Gió. Đơn vị tôi khai xuân, đón khách từ mùng 4 và trong ngày đầu đã nhận 3 đoàn, không khí rất phấn khởi”.

Linh vật Tết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành thu hút đông đảo người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Khu vực trưng bày linh vật Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Trong khi đó, dù Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã khép lại vào chiều tối, hàng nghìn người dân và du khách vẫn nán lại, kiên nhẫn chờ đợi để vào tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Dòng người nối dài từ cổng vào sâu trong khuôn viên, tạo nên khung cảnh đông đúc trong những ngày đầu xuân.

Hàng nghìn người đổ về tham quan Bảo tàng Quang Trung chiều mùng 4 Tết. Ảnh: H.P

Anh Trần Minh Hoàng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Dù phải chờ khá lâu nhưng tôi vẫn muốn vào tham quan Bảo tàng Quang Trung đúng dịp lễ kỷ niệm. Được hòa mình vào không khí trang trọng và tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, đặc biệt là phong trào Tây Sơn, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và tự hào”.