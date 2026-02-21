Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Nhộn nhịp từ phố núi ra biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du xuân vẫn rộn ràng khắp nơi. Từ các điểm sinh thái, tâm linh ở phố núi đến những bãi biển, di tích lịch sử phía Đông tỉnh, từng dòng người nô nức tham quan, vãn cảnh, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

Đông vui tại các điểm sinh thái, tâm linh

Mùng 4 Tết, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã lựa chọn các khu du lịch sinh thái và điểm tâm linh làm nơi tham quan, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

du-khach-chup-anh-ben-vuon-hoa-huong-duong-ruc-ro-tai-cong-vien-dong-xanh.jpg
Du khách chụp ảnh bên vườn hoa hướng dương rực rỡ tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Chí

Tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), lượng khách đổ về khá đông. Trong tiết trời dịu nhẹ, khuôn viên rực rỡ sắc hoa cúc, sao nhái, hướng dương… tạo nên khung cảnh tươi mới. Du khách thích thú tham quan gốc cây hóa thạch lâu năm, chiêng đồng lớn nhất Việt Nam, các tượng đài dân gian, khu nhà mồ, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương và chùa Một Cột.

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, công viên mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ; trung bình mỗi ngày đón gần 1.000 lượt khách, tăng cao so với ngày thường. Bên cạnh tham quan, du khách còn nghỉ chân tại các quầy ẩm thực phục vụ trong khuôn viên.

nhung-vuon-hoa-huong-duong-va-sao-nhai-khoe-sac-ruc-ro-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-du-khach-den-tham-quan-chup-anh-tai-cong-vien-dong-xanh.jpg
Những vườn hoa hướng dương và sao nhái khoe sắc rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh tại Công viên Đồng Xanh. Ảnh: Minh Chí

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Công viên có cảnh quan đẹp, khí hậu mát mẻ, các bé rất thích không gian rộng và nhiều điểm chụp hình. Tôi hy vọng sẽ có dịp quay lại”.

chua-minh-thanh-ruc-ro-sac-do-long-den-thu-hut-dong-dao-nguoi-dan-va-du-khach-den-tham-quan-dip-tet.jpg
Chùa Minh Thành rực rỡ sắc đỏ lồng đèn. Ảnh: Minh Chí

Tại chùa Minh Thành (phường Hội Phú), dòng người dâng hương, lễ Phật cũng khá đông. Với kiến trúc mang phong cách Nhật Bản, không gian trầm mặc, thanh tịnh, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc mỗi dịp đầu xuân.

nguoi-dan-va-du-khach-thanh-tam-dang-huong-cau-binh-an-tai-chua-minh-thanh-trong-nhung-ngay-dau-nam-moi.jpg
Người dân và du khách thành tâm dâng hương, cầu bình an tại chùa Minh Thành trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Chí

Chị Trương Thị Mỹ Dung (phường Hội Phú) cho biết: “Đến chùa đầu năm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, an yên hơn. Tôi cầu mong gia đình mạnh khỏe, bình an và có một năm mới nhiều niềm vui”.

du-khach-chup-anh-luu-niem-trong-khuon-vien-chua-minh-thanh-dip-dau-xuan.jpg
Du khách chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên chùa Minh Thành dịp đầu xuân. Ảnh: Minh Chí

Nhiều bạn trẻ cho biết, mỗi lần đến đây đều cảm nhận được sự thư thái, như tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật.

Em Phạm Thị Minh Kiều (xã Kdang) bày tỏ: “Đầu năm em thường đến chùa xin lộc, cầu sức khỏe và bình an cho gia đình. Hôm nay em đi cùng nhóm bạn, vừa dâng hương vừa tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Không khí ở đây rất nhẹ nhàng, em cảm thấy thư thái hơn”.

Biển đảo, di tích hút khách đầu xuân

Không khí du xuân ngày Mùng 4 Tết ở khu vực phía Đông tỉnh rất rộn ràng. Sau những ngày đầu năm sum vầy bên gia đình, nhiều người dân và du khách bắt đầu chọn các điểm biển đảo, di tích lịch sử để vui chơi, tham quan, tận hưởng kỳ nghỉ dài trong tiết trời dịu nhẹ.

du-xuan-nhon-nhip-tu-pho-nui-ra-bien.jpg
Đông đảo người dân và du khách đổ về Eo Gió du xuân đầu năm. Ảnh: Nguyễn Dũng
z7549409367852-faf6767f5081cf54d5492eb17fa83e9f.jpg
Du khách đổ về đông, ô tô đậu kín lối vào Eo Gió dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: H.P

Tại các điểm đến như Trung Lương - Cát Tiến, Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải… từng nhóm gia đình, bạn trẻ nối nhau dạo biển, chụp ảnh, vui chơi. Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bức tranh du xuân đầy sức sống.

Chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, ở xã Bình Khê) chia sẻ: “Năm nay kỳ nghỉ Tết dài nên gia đình tôi quyết định đi Quy Nhơn du xuân từ mùng 4. Sau mấy ngày ở nhà thăm hỏi họ hàng, cả nhà muốn thay đổi không khí, ra biển dạo chơi cho các con vui vẻ. Thời tiết đẹp, biển trong xanh nên ai cũng háo hức”.

z7549409292597-16d6161b08bf407566400bf8f0744247.jpg
Du khách check-in tại Eo Gió trong ngày đầu xuân. Ảnh: H.P

Anh Nguyễn Hữu Đảo - chủ một đơn vị kinh doanh du lịch tại Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông), cho biết: “Năm nay lượng khách tăng khá rõ so với ngày thường. Mùng 4 Tết lại trùng vào cuối tuần nên khách đi đông hơn. Sau khi lo xong việc gia đình mấy ngày đầu năm, nhiều người bắt đầu tranh thủ đi chơi. Khách chủ yếu đăng ký tour Kỳ Co, Eo Gió. Đơn vị tôi khai xuân, đón khách từ mùng 4 và trong ngày đầu đã nhận 3 đoàn, không khí rất phấn khởi”.

z7549827476425-89caed5467f90b7592b4d6894f51a496.jpg
z7549827454703-8daf6c1b71b97276252b30da09d3cf65.jpg
Linh vật Tết tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành thu hút đông đảo người dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Khu vực trưng bày linh vật Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Trong khi đó, dù Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa đã khép lại vào chiều tối, hàng nghìn người dân và du khách vẫn nán lại, kiên nhẫn chờ đợi để vào tham quan Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn). Dòng người nối dài từ cổng vào sâu trong khuôn viên, tạo nên khung cảnh đông đúc trong những ngày đầu xuân.

mg-7846.jpg
Hàng nghìn người đổ về tham quan Bảo tàng Quang Trung chiều mùng 4 Tết. Ảnh: H.P

Anh Trần Minh Hoàng (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Dù phải chờ khá lâu nhưng tôi vẫn muốn vào tham quan Bảo tàng Quang Trung đúng dịp lễ kỷ niệm. Được hòa mình vào không khí trang trọng và tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc, đặc biệt là phong trào Tây Sơn, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và tự hào”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Không khí rộn ràng của du khách và người dân tham quan các địa danh nổi tiếng, quán cà phê tại địa bàn tỉnh Gia Lai trong ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ.

Mùng 3 Tết: Gia Lai rộn ràng đón du khách gần xa

(GLO)- Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, không khí du Xuân tại Gia Lai tiếp tục rộn ràng khi người dân và du khách đổ về các quán cà phê, điểm vui chơi sinh thái và chùa chiền để tận hưởng những ngày đầu năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

Thời sự

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Thời sự

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

Thời sự

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia

Thời sự

(GLO)- Chiều 12-2, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do Ngài Toch Vong - Ủy viên Hội đồng tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Thời sự

(GLO)- Trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, ngày 12-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh thuộc 2 phường Diên Hồng và Hội Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Thời sự

(GLO)- Ngày 12-2, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các xã và tặng quà gia đình chính sách

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-2, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các xã: Ya Hội, Ya Ma, Kông Chro, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Chư Krey và tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở các địa phương này.

null