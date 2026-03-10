Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe báo cáo tiến độ thực hiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Sáng 10-3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp với Ban Tổ chức và Bộ phận thường trực Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 nhằm nghe báo cáo tiến độ thực hiện chương trình.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” nhằm quảng bá điểm đến du lịch Gia Lai cũng như du lịch Việt Nam; qua đó, thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3-2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với khoảng 2.000 đại biểu tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Kịch bản truyền hình cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cần đảm bảo hiệu ứng đồng bộ; đồng thời tăng cường thêm số lượng diễn viên quần chúng để đảm bảo sự cân đối hợp lý giữa các thành phần tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý đến việc tôn vinh bản sắc văn hóa Tây Nguyên, với sự xuất hiện của hình ảnh cây nêu và vua lửa - biểu tượng văn hóa địa phương, cùng với sự hiện diện hài hòa của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá: Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã hoàn thành cơ bản các đầu việc cần thiết; đồng thời lưu ý, lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 kéo dài 80 phút nên phải đảm bảo chất lượng và tính chính thống.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương tối ưu hóa việc cung cấp điện cho sự kiện, với chế độ dự phòng 1+2 và chuẩn bị máy phát điện miễn phí. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc đảm bảo an ninh cho màn bắn pháo hoa.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Dự báo sẽ có khoảng 50.000 người tham gia buổi lễ khai mạc, vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chú trọng đến an ninh trật tự; ngành Y tế cũng phải sẵn sàng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại sự kiện đông người.

Ngoài việc tổ chức trang trọng, nội dung chương trình nghệ thuật cần thể hiện bản sắc văn hóa địa phương, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, phù hợp với quy mô sự kiện cấp quốc gia.

Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai báo cáo tiến độ chuẩn bị cho lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị poster in ấn để các đơn vị liên quan sử dụng quảng bá Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được tăng cường mạnh mẽ nhằm khắc họa hình ảnh độc đáo của Gia Lai, từ đó tạo ra sức hút riêng biệt cho tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây không chỉ là cơ hội vàng để quảng bá du lịch, mà còn là bước đệm quan trọng thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.