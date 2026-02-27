Tổ quốc gọi, thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường

(GLO)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các thanh niên Gia Lai đều chung niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, tiếp bước cha anh, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến

Lên đường nhập ngũ, khoác trên mình màu áo lính để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là động lực, là nguồn cảm hứng của lớp lớp thanh niên (TN) trong bất cứ thời kỳ nào. Và đó cũng là lý do TN Hà Nguyễn Minh Vũ (khu phố 50, phường Quy Nhơn) tình nguyện nhập ngũ.

Ban CHQS phường Quy Nhơn thăm, động viên và tặng quà cho Vũ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Vũ chia sẻ rằng trong mọi nhiệm vụ TN được giao phó, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền dân tộc là thiêng liêng nhất. Bởi vậy, dù đang là giáo viên cấp 2 nhưng Vũ vẫn xin gác lại công việc để tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

“Còn gì vinh dự và ý nghĩa hơn khi được bước vào quân ngũ. Hơn nữa, tôi luôn nghĩ tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến. Vì vậy, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Vũ nói.

Puih Nhiên (thứ 4 từ phải qua) được ông ngoại dặn dò trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Bắc

Lớn lên trong gia đình có ông ngoại là người có công với cách mạng, TN Puih Nhiên ở làng Bẹk (xã Ia Grai) sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Gác lại ước mơ vào giảng đường, Puih Nhiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chia sẻ về lý do, Puih Nhiên nói: “Tôi tình nguyện nhập ngũ vì đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ. Tôi muốn được rèn luyện trong quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình”.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên các TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ðã có nhiều hình thức phong phú để tiếp sức cho TN được các địa phương tổ chức như gặp gỡ TN nhập ngũ tại nhà, tại xã, phường; giao lưu văn hóa, văn nghệ; mời đại diện các gia đình có con em nhập ngũ lên tham quan đơn vị quân đội...

Lãnh đạo phường Bồng Sơn thăm, tặng quà TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ảnh: H.P

Thượng tá Bùi Minh An - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bồng Sơn - cho biết: “Địa phương đã tổ chức gặp mặt 97 TN nhận lệnh nhập ngũ năm 2026 nhằm động viên tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trước ngày lên đường. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn tiếp thêm động lực để các em yên tâm thực hiện nghĩa vụ, phát huy truyền thống quê hương và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội”.

Tại phường Quy Nhơn, công tác quản lý nguồn, nắm bắt tư tưởng TN và chăm lo hậu phương quân đội được triển khai đồng bộ, tạo sự yên tâm, đồng thuận trước ngày giao quân.

Thượng tá Trần Đức Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn - cho biết: “Phường có 110 TN đã nhận lệnh nhập ngũ. Hội đồng NVQS phường đã phối hợp chặt chẽ với 63 khu phố rà soát từng trường hợp, đặc biệt quan tâm các TN có hoàn cảnh khó khăn. Qua gặp gỡ, tất cả TN đều yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 TN (quân đội 4.950 và công an 747). Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện việc tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó.

Phường Quy Nhơn giao nhiệm vụ cho các khu phố để theo dõi, nắm bắt tư tưởng của TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ảnh: H.P

Theo thống kê của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), qua khám tuyển có 5.102 TN đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Toàn tỉnh có 54 TN là đảng viên trúng tuyển; 378 TN có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc cao đẳng, đại học; có 894 TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, chính xác, giúp nâng cao chất lượng tân binh và tạo tiền đề vững chắc cho các bước tuyển quân tiếp theo. Ảnh: H.P

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức theo dõi, thâm nhập, nắm tình hình công dân đủ điều kiện sức khỏe; tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân cũng như tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ toàn tỉnh. Đồng thời, các địa phương cũng đã xử lý các trường hợp vi phạm trốn khám sức khỏe NVQS theo quy định, tạo được sự công bằng và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân năm nay đã được các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, chu đáo với nhiều hoạt động phong phú, đảm bảo lễ giao quân diễn ra trang trọng, ấm áp, vui tươi, đúng với ý nghĩa của một ngày hội.

Hội đồng NVQS các địa phương tăng cường thâm nhập “hai gặp, bốn biết”, trực tiếp gặp gỡ TN và gia đình để nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng, nguyện vọng. Ảnh: H.P

Đại tá Tô Bắc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông - cho biết: Với 32 xã, phường thuộc phạm vi quản lý, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức lễ giao nhận quân tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Sân vận động Phước Lộc (xã Tuy Phước), Sân vận động An Nhơn (phường Bình Định) và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Tây Sơn (xã Tây Sơn). Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, công tác hiệp đồng lực lượng đều cơ bản đã hoàn tất.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, trong quá trình triển khai công tác tuyển quân, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây là thành quả của việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyển quân cũng như nhận thức và trách nhiệm của TN với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao.

“Từ nay đến ngày giao quân còn rất ngắn, Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương giao quân phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy cao độ khả năng, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể giúp các địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý chặt số TN đã nhận lệnh nhập ngũ. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm” - Đại tá Vinh cho biết thêm.