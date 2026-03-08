Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

T.SỸ
(GLO)- Ngày 7- 3, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2535/UBND-XDCT chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

a1-xang-dau.png
Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Gia Lai cũng đang giám sát chặt chẽ hoạt động xuất bán xăng dầu tại các đơn vị trực thuộc. Ảnh: Tiến Sỹ

Theo UBND tỉnh, thời gian gần đây, tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là các xung đột tại khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá xăng dầu. Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, lợi dụng tình hình để tăng giá bất hợp lý, thao túng giá, kinh doanh xăng dầu không bảo đảm chất lượng hoặc vi phạm quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến ổn định thị trường và đời sống nhân dân. Trước tình hình trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Công văn số 544/TTTN-NV ngày 3-3-2026 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Để chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu, nguồn cung và giá bán xăng dầu trên địa bàn; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xử lý các dấu hiệu bất thường của thị trường, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Cùng với đó là chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên thị trường nội địa, nhất là các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và các hành vi vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; tập trung đấu tranh với các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán xăng dầu trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình; kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm lợi dụng biến động cung– cầu để pha chế, phối trộn xăng dầu trái phép, đặc biệt là các hành vi có tổ chức, hoạt động liên tỉnh, quy mô lớn; kiên quyết khởi tố vụ án hình sự và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; tập trung kiểm tra phương tiện đo tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận về đo lường, sai số vượt quá mức cho phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Mặt khác, chủ trì phối hợp lấy mẫu kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường khi có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu quản lý; xử lý nghiêm các hành vi pha trộn, làm thay đổi chất lượng xăng dầu không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, nhất là các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để trục lợi, gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường và an toàn phương tiện.

Hải đoàn Biên phòng 48, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan Khu vực XIV theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép xăng dầu, nhất là các hành vi lợi dụng tình hình thị trường biến động để trục lợi. Đồng thời tập trung kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, địa bàn trọng điểm, khu vực cảng, bến bãi và các điểm có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, bán đúng giá và bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xăng dầu. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát thị trường tại địa bàn quản lý; kịp thời báo cáo các diễn biến bất thường, các hành vi vi phạm để xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xem xét, chỉ đạo.

