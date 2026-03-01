Thủ tướng Chính phủ kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát

(GLO)- Sáng 1-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã đến kiểm tra Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cùng Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: N.H

Báo cáo với Thủ tướng về tiến độ Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, Dự án có chiều dài 88 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3 km, đoạn qua tỉnh Gia Lai 27,7 km.

Dự án bắt đầu khởi công từ ngày 1-1-2023; đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025 và hoàn thành thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với các hầm trên tuyến.

Đối với các vị trí cần điều chỉnh thiết kế, giải phóng mặt bằng bổ sung đã được khoanh vùng, có phương án xử lý, bảo đảm an toàn khai thác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các kỹ sư, công nhân tại hầm Bình Đê thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: N.H

Tại buổi kiểm tra, đại diện nhà thầu kiến nghị Bộ Xây dựng và chủ đầu tư sớm tổ chức nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác trước ngày 6-3-2026, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tải ùn tắc trên quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà thầu, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và lực lượng công nhân đã khắc phục những khó khăn, thi công xuyên suốt với quyết tâm về đích đúng tiến độ.

Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai đã phối hợp, hỗ trợ rất tốt cho nhà thầu để triển khai dự án thuận lợi, sớm hoàn thành công trình để đưa vào khai thác hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác động viên và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại hầm Bình Đê. Ảnh: N.H

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tập trung quy hoạch thật tốt hành lang tuyến cao tốc, nhằm mở ra không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng của địa phương.

Cùng với đó, tiến hành tái cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi và hiệu quả sử dụng đất đai để phát huy hiệu quả tuyến cao tốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, cần quan tâm đến đời sống người dân ở các vùng di dời, tái định cư phục vụ đường cao tốc Bắc - Nam, đảm bảo cuộc sống của người dân phải tốt hơn trước đây.

Thủ tướng lưu ý, từ kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch thi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn các tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại. Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, an toàn khi vận hành.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm các tồn tại, hoàn tất thủ tục theo quy định, đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ.

Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Đến kiểm tra dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe đại diện lãnh đạo tỉnh báo cáo quy mô và tiến độ thi công dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, quy mô xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu), với tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.745 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2028.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên và tặng quà đầu năm mới cho các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại dự án thi công đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Dự án gồm 1 gói thầu do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng DACINCO thi công.

Hiện tại, các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị vật tư, vật liệu và tổ chức 10 mũi thi công nền đường (5 mũi thi công đường cất hạ cánh và 5 mũi thi công dải san gạt).

Về nhân lực, hiện tại trên công trường có 500 người (trong đó có 40 kỹ sư, 460 công nhân kỹ thuật và lái xe, lái máy); cùng các thiết bị máy móc thi công ngoài hiện trường gồm: 30 máy đào, 70 lu, 24 máy ủi, 6 xe san, 340 ô tô vận chuyển.

Đến nay, khối lượng đất đắp mỗi ngày đạt 40.000 m3, tương ứng giá trị 7 tỷ đồng. Lũy kế khối lượng thực hiện đắp đất nền mặt bằng đến nay được 2,1 triệu m³, giá trị đạt được khoảng 480 tỷ đồng.

Phương tiện cơ giới thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: N.H

Để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, nhà thầu sẽ tăng cường thêm 3 mũi thi công kết cấu móng mặt đường và thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp.

Trong đó, ưu tiên thi công trước nền đường phạm vi đường cất hạ cánh, đường lăn hoàn thành trong tháng 3-2026; thi công hoàn thành móng cấp phối đá dăm trong tháng 5-2026 và thi công hoàn thành mặt bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn trong tháng 6-2026; hoàn thành bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Tại buổi kiểm tra thực địa dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ về việc trước đây từng có nhiều ý kiến lo ngại khi giao 1 dự án lớn cho địa phương làm chủ đầu tư, sẽ không đảm bảo năng lực thi công và chất lượng, tiến độ công trình. Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy, tỉnh Gia Lai đã thực hiện rất tốt công tác thi công công trình.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của địa phương, các nhà thầu thi công, tư vấn, thiết kế; đồng thời nhấn mạnh các đơn vị đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; xử lý an toàn các di vật, vật liệu còn sót lại trên công trường.

Thủ tướng cho rằng, việc phân cấp, phân quyền cho địa phương là chủ trương đúng, song phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm. Tinh thần là “vừa làm vừa kiểm tra”, quyết toán đến đâu kiểm tra đến đó, bảo đảm công khai, minh bạch.

Về công tác quản lý, khai thác và vận hành dự án, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giao cho tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả khai thác sân bay.

Theo Thủ tướng, việc mở rộng sân bay Phù Cát không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và đời sống dân sinh trên địa bàn.