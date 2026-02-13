Quốc lộ 1 quá tải, cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tạm dừng thông xe

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Càng gần Tết, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc qua địa bàn tỉnh Gia Lai càng tăng cao. Trong khi đó, đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh lại phải tạm dừng thông xe do chưa đủ điều kiện khai thác.

Tối 12-2, Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Gia Lai về việc tạm dừng thông xe đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và gói thầu 11-XL đoạn Km0+200 - Km19+800 thuộc Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Chơn

Nguyên nhân là do trong quá trình chuẩn bị triển khai phục vụ thông xe, chủ đầu tư nhận thấy nguy cơ xuất hiện các tình huống mất an toàn khi vận hành, đặc biệt là khả năng xử lý các sự cố phát sinh như va chạm, ùn tắc…

Ngoài ra, việc khai thác các tuyến đường cao tốc cần đảm bảo tính đồng bộ. Tuy nhiên, vào chiều 12-2, Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) đã có văn bản thông báo tạm dừng thông xe đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Việc tạm dừng thông xe đoạn cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Gia Lai và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk khiến nhiều người bất ngờ. Bởi theo kế hoạch, các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh sẽ thông xe trong ngày 12-2.

Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp trên quốc lộ 1, đoạn ngã ba Phú Tài vào chiều 12-2. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đặc biệt, những ngày gần đây, lưu lượng phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc qua địa bàn Gia Lai cũng như các tỉnh miền Trung tăng đột biến. Nguyên nhân là do nhiều người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết di chuyển bằng ô tô cá nhân.

Số lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông trên quốc lộ 1 qua các khu vực đô thị, khu vực đông dân cư, các nút giao trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các khung giờ cao điểm.

Người đi xe máy tìm cách di chuyển qua khu vực ngã ba. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 12-2, dòng ô tô nối đuôi nhau nhích từng chút trên quốc lộ 1 qua khu vực ngã ba Phú Tài (quốc lộ 1 - quốc lộ 1D) thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Tình trạng ùn ứ cũng khiến việc đi lại của người dân địa phương khi qua nút giao giữa 2 quốc lộ gặp nhiều bất tiện và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

