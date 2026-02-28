Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

H.M (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 26-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 19/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Công điện nêu rõ: Thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Chính phủ, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp phải gắn với quản lý chặt chẽ tài sản công, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp. Trường hợp dôi dư phải hoàn thành chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật.

Với các cơ sở nhà, đất tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp, các đơn vị phải hoàn thiện thủ tục, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

thu-tuong-chi-dao-sap-xep-xu-ly-khai-thac-tai-san-cong-hieu-qua-tranh-lang-phi.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Đối với trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển, các đơn vị phải rà soát bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức. Phần diện tích vượt tiêu chuẩn phải được báo cáo để điều chuyển cho đơn vị khác có nhu cầu hoặc xử lý theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu tiếp tục rà soát, ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền, đặc biệt là quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng nhằm tạo cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản.

Các địa phương phải sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy định; hoàn thiện thủ tục đối với tài sản tạm bàn giao trong thời hạn 30 ngày; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch đối với các cơ sở đã chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch.

Đối với nhà, đất đã được thu hồi, chuyển giao về địa phương, cần khẩn trương lập và phê duyệt phương án xử lý, khai thác để sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý theo quy định. Trường hợp đã có phương án được phê duyệt phải tổ chức thực hiện ngay; trường hợp chưa có phương án phải nhanh chóng xây dựng, trình phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị; kịp thời điều chuyển tài sản còn sử dụng được cho đơn vị thiếu, thanh lý tài sản hỏng, không còn nhu cầu, nộp tiền vào ngân sách. Việc mua sắm tài sản phải căn cứ dự toán được giao và nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy mới và phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc xử lý các khó khăn, vướng mắc. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo triển khai, đôn đốc thực hiện Công điện; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc từ 0 giờ ngày 1-1-2026 (ảnh minh họa).

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc từ 0 giờ ngày 1-1-2026

(GLO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Thời điểm kiểm kê được chốt tại 0 giờ ngày 1-1-2026.

