Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức ngày 30-3

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 20-3, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung kết luận hội nghị.
﻿Ảnh: N.H

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất: Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày 30-3-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại kỳ họp này sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị.

Để kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các tài liệu để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian quy định.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

