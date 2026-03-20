Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức ngày 30-3

(GLO)- Chiều 20-3, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất: Kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức vào ngày 30-3-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 01, đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.H

Tại kỳ họp này sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - nhất trí với các nội dung trình tại hội nghị.

Để kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức kỳ họp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các tài liệu để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian quy định.