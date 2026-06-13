Khúc tri ân nơi đất mẹ

(GLO)- Sáng 13-6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ).

Buổi lễ là khúc tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: P.D

Dự buổi lễ, về phía Trung ương và các đơn vị Quân đội có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5; Cao Huy - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thành viên Đoàn công tác Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Về phía Vương quốc Campuchia có các đồng chí: Sor Soputra - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng; Brak Sovan - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Preah Vihear; Yong Kim Hiên - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear; Ma Vi Chất - Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri; cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu I, Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia).

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) cùng các lãnh đạo thỉnh chuông tại tháp chuông. Ảnh: P.D

Về phía tỉnh Gia Lai, dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân trên địa bàn.

Mạch nguồn tri ân

Đón các liệt sĩ trở về với đất mẹ, yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Dọc hai bên quốc lộ 19, nhân dân sinh sống ven tuyến đường đã trang trọng treo cờ Tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và đoàn đại biểu Chính phủ dâng hoa tại buổi lễ. Ảnh: P.D

Sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ để tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghi lễ di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ Nhà tưởng niệm liệt sĩ đến khu vực tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ.

Chứng kiến các nghi lễ thay quách, phủ cờ Tổ quốc và đưa hài cốt liệt sĩ vào khung lồng kính, nhiều người không giấu được xúc động, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Cựu chiến binh Lương Xanh (66 tuổi, tổ dân phố 6, xã Đức Cơ) xúc động chia sẻ: “16 năm qua, cứ đến dịp này, tôi đều có mặt tại đây để đón đồng đội trở về. Các anh đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, chúng tôi nguyện tiếp bước truyền thống, sống xứng đáng với sự hy sinh ấy và mãi khắc ghi công lao của các anh trong lòng mình".

Đoàn đại biểu tỉnh Stung Treng dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D

Hơn 100 đoàn viên, thanh niên của xã Đức Cơ cũng tham gia các hoạt động tri ân với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc. Chị Rơ Mah H’Dịu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Đức Cơ - bày tỏ: “Mỗi đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy vinh dự và tự hào khi được góp phần thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này; qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Để chuẩn bị cho buổi lễ, trước đó, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn tham gia dọn vệ sinh, lau dọn và thay hoa các phần mộ liệt sĩ, góp phần tạo cảnh quan trang nghiêm, sạch đẹp; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đằng sau lễ truy điệu trang nghiêm là hành trình bền bỉ, đầy gian khó của những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia.

Mùa khô 2025-2026, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, Preah Vihear và Stung Treng).

Đây cũng là năm thứ 25, Đội K52 thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Với quyết tâm chính trị cao và trách nhiệm từ trái tim, đến nay, đơn vị đã quy tập, hồi hương được 1.531 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D

Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 - cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa bàn rộng, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khan hiếm.

Trước thực tế đó, đơn vị luôn kiên trì bám địa bàn, bám dân tích cực tuyên truyền, vận động và thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia, Đội K52 còn đồng thời triển khai nhiều nội dung trong Chiến dịch 500 ngày đêm như tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.



Vượt qua những khó khăn, thách thức, mùa khô 2025-2026, Đội K52 đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ. “Đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 và Ban Chuyên trách tỉnh tiếp tục cử lực lượng duy trì công tác nắm thông tin trong mùa mưa, chuẩn bị cho công tác tìm kiếm, quy tập trong mùa khô tiếp theo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm” - Thượng tá Nguyễn Xuân Toản nhấn mạnh.

Nhân dân đời đời nhớ ơn các liệt sĩ

Sau nghi lễ thỉnh chuông, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đọc điếu văn. Ảnh: P.D

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động đọc điếu văn, ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ khi nhân dân Campuchia phải đối mặt với thảm họa diệt chủng.

Khi đó, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, sát cánh cùng lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đấu tranh giải phóng đất nước, mang lại hòa bình và sự hồi sinh cho hàng triệu người dân.

Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ và hoài bão còn dang dở.

Máu của các anh đã hòa vào những cánh rừng, dòng sông và bản làng Campuchia, góp phần viết nên bản anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Sự hy sinh ấy không chỉ làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng cao đẹp của lương tri, chính nghĩa và khát vọng hòa bình của nhân loại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng; là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc; đồng thời là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước.

“Trước anh linh các liệt sĩ, chúng tôi nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh; góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Chúng tôi nguyện gìn giữ, vun đắp và phát triển hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia, để những giá trị mà các anh đã hiến dâng bằng cả cuộc đời mình mãi mãi được gìn giữ và tỏa sáng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ngài Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D

Đại diện Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, ngài Sor Soputra - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia tỉnh Stung Treng, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh vì hòa bình, độc lập và sự hồi sinh của đất nước Campuchia.

Ngài Sor Soputra khẳng định: “Chúng tôi luôn xác định chính các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, những người đã không tiếc hy sinh xương máu và tính mạng của mình đã mang lại hòa bình và cơ hội hồi sinh cho đất nước và nhân dân Campuchia từ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pôt.

Trong thời khắc khó khăn gian khổ đó, đã có hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh với lực lượng cách mạng và người dân Campuchia đấu tranh anh dũng để đánh bại chế độ diệt chủng Pol Pôt”.

Theo ngài Sor Soputra, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của những người đã ngã xuống vì hòa bình và tình hữu nghị giữa 2 dân tộc mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ và nhân dân 2 nước trong việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp, phát huy tình đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng nhau phát triển.

Đây cũng là dịp giáo dục thế hệ trẻ 2 nước về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Bạn tốt là bạn biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn”.

Phó Thủ tướng Chính phủ (bên trái) và Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên phải) di chuyển hài cốt liệt sĩ về an nơi táng. ﻿Ảnh: P.D

Trên nền nhạc “Hồn tử sĩ”, 18 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng bên đồng đội. Sau các nghi lễ, các đại biểu cùng đông đảo người dân thành kính dâng hương tại từng phần mộ, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và Bộ Tư lệnh Quân khu V đã tặng quà cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Ban Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ). Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) tặng quà của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho Đội K52. Ảnh: P.D

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các em học sinh đặt hoa lên hài cốt các liệt sĩ. Ảnh: P.D

Các chiến sĩ thực hiện nghi lễ rải cát lên phần mộ trước khi an táng. Ảnh: P.D

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc rải hoa lên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: P.D

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dâng hương các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: P.D

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) dâng hương các liệt sĩ. Ảnh: P.D

Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: P.D