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Thời sự

Gia Lai tổ chức lễ cầu siêu anh linh 18 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

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PHƯƠNG DUNG
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GLO- Chiều 12-6, tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026.

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Quang cảnh lễ cầu siêu. Ảnh: P.D

Lễ cầu siêu do Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND xã Đức Cơ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, Trưởng ban chuyên trách tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương; cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni, phật tử đã cử hành nghi lễ cầu siêu, cầu nguyện cho anh linh 18 anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia được siêu thoát, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

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Các đại biểu dâng hương trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã không quản ngại gian khổ, hy sinh xương máu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; góp phần vun đắp, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

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