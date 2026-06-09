Trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

(GLO)- Sáng 9-6, tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (thành phố Preah Vihear), Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) trang trọng tổ chức lễ tiễn và bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ để hồi hương về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam.

Dự lễ về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban chuyên trách tỉnh.

Về phía lãnh đạo tỉnh Preah Vihear có Chủ tịch hội đồng Brak Sovan; Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Yong Kim Hiên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV (Quân đội Hoàng gia Campuchia) cùng dự lễ.

Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear ký kết biên bản giao, nhận hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Lễ tiễn và bàn giao 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại địa bàn tỉnh Preah Vihear được Ban chuyên trách 2 tỉnh tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ Phật giáo và phong tục tập quán của Campuchia.

Lãnh đạo Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai và lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Preah Vihear đưa hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị hồi hương về Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bình

Từng vòng hoa, nén hương đã được Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear, Bộ Tư lệnh Quân khu IV kính dâng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.

Máu đào của các anh đã tô thắm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia, viết lên bản hùng ca về nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đất nước Chùa Tháp đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo Pol Pot.

Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai dâng hương tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của đồng chí, đồng đội, bạn bè và gia đình người thân luôn day dứt trong lòng khi đồng đội, đồng chí, thân nhân của mình đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh nhưng hài cốt còn nằm lại trên đất nước Campuchia chưa tìm được.

Lãnh đạo Ủy ban chính quyền tỉnh Preah Vihear dâng hoa, dâng hương tri ân các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia đã có nhiều chủ trương, giải pháp tìm kiếm, quy tập để đưa về nước.

Từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh Preah Vihear đã tìm kiếm, quy tập được 531 hài cốt liệt sĩ; riêng mùa khô năm 2025-2026 là 3 hài cốt liệt sĩ.

Các em học sinh tỉnh Preah Vihear dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch xúc động cho biết: “Trước anh linh hương hồn các liệt sĩ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết sức mình phục vụ cho Tổ quốc; giữ vững, vun đắp, phát huy truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Chúng tôi đón nhận và đưa hài cốt các liệt sĩ về với Tổ quốc Việt Nam thân yêu; cầu mong cho hương hồn các liệt sĩ siêu thoát nơi vĩnh hằng, công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi”.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Preah Vihear Yong Kim Hiên - cho hay: Từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam và Campuchia ta thường có 2 câu tục ngữ rất ý nghĩa, “bạn tốt là người luôn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn” và “Uống nước nhớ nguồn”. Hai câu tục ngữ này mang ý nghĩa nhân văn to lớn để nhắc nhở chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp.

Thông qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung và giữa 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear nói riêng ngày càng phát triển, mặc dù cách xa nhau về vị trí địa lý.

Đoàn xe Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai lăn bánh đưa hài cốt các liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Đoàn Bình

Thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, cán bộ, công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân tỉnh Preah Vihear, Phó Tỉnh trưởng Yong Kim Hiên bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Campuchia.

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể dân tộc và nhân dân Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng Yong Kim Hiên nhấn mạnh: Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao to lớn và xin cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Preah Vihear chào từ biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đoàn Bình

Tiễn các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước, nhiều người không giấu được niềm tiếc thương.

Chia tay các anh, dọc các tuyến đường tại tỉnh Preah Vihear, rất đông các tầng lớp nhân dân Campuchia có mặt. Trên tay họ cầm lá cờ 2 đất nước Việt Nam - Campuchia vẫy chào, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của thế hệ hôm nay trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để đất nước Chùa Tháp hồi sinh, phát triển như hôm nay.

Chiều cùng ngày, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban chuyên trách tỉnh Stung Treng tổ chức lễ cầu siêu cho 7 liệt sĩ được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 theo nghi lễ Phật giáo của Campuchia.