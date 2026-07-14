Thông báo mất giấy tờ

Tên tôi là: ĐẶNG THỊ LỘC, sinh ngày 15-8-1990.

Căn cước công dân số: 052190004120; ngày cấp: 28-4-2026 tại CTCCSQLHCVTTXH.

Địa chỉ: Tổ 20B, khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Số điện thoại: 0378172703

Vào ngày 25-6-2026, sau khi bấm biển kiểm soát online tại HEAD 30015_Trung Hùng 1 xong, tôi di chuyển từ số 290 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đến tổ 20B, khu phố 8, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình đó, tôi có đánh rơi 1 tập giấy tờ, bên trong có 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe máy có số khung, số máy như sau:

- Số máy: JK19E-2353972; số khung: RLHJK1915TZ321211; màu sơn: Xám đen.

- Xe SH MODE K1NG V17 Thể thao - ABS.

- Số seri phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng: XMA2397883.

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!